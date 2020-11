Matilde Brandi in un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo ha parlato della crisi della sua relazione con Marco. La coreografa romana ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, ha spiegato che tra i due c'è qualcosa che non funziona. La 51enne vorrebbe che il padre delle sue figlie a volte fosse meno introverso. Tuttavia ha sottolineato che l'uomo l'ha sempre rispettata ed è un padre presente.

Le parole dell'ex gieffina

Matilde Brandi sta con Marco da ben 17 anni e dalla relazione sono nate le gemelle Aurora e Sofia. Come raccontato dall'ex gieffina al settimanale Nuovo, la crisi è scoppiata circa un anno fa.

La scorsa estate i dissapori tra i due sono aumentati sempre di più, tanto che l'uomo non ha neanche gradito la partecipazione al Grande Fratello Vip 5.

Matilde ha confidato al magazine di Riccardo Signoretti, che il suo compagno non era favorevole al Reality Show per tutelarla. A detta di Marco, il Grande Fratello è un programma che può tirare fuori anche il lato peggiore di una persona proprio come è accaduto alla Brandi. Per questo motivo che durante la permanenza nella Casa più spiata d'Italia, la 51enne non ha mai ricevuto una sorpresa dal suo compagno. Sui motivi legati alla crisi, la coreografa ha affermato: "C'è qualcosa che non funziona". Nonostante tutto Brandi ha precisato che Marco la rispetta molto dicendole che è una grande madre.

Tuttavia Matilde ha chiosato: "Dobbiamo capire se tra noi certe cose si possono risolvere o no". In caso di addio la soubrette ha le idee chiare: le gemelle andrebbero a vivere con lei. Al Grande Fratello Vip 5, Matilde in più occasioni aveva parlato degli atteggiamenti freddi di Marco. A causa del carattere introverso dell'uomo, Brandi spesso si è vista negare un bacio o un abbraccio.

Infine, alla rivista Nuovo l'ex gieffina ha spiegato perché la coppia non è mai convolata a nozze. In passato tra Matilde e Marco ci sono stati momenti di alti e bassi, in cui si sono anche lasciati per poi tornare insieme: "Abbiamo avuto paura di sposarci". La diretta interessata ha precisato che il matrimonio è sempre stato il suo sogno, ma questo non cambia che insieme a Marco ha costruito una bellissima famiglia.

Matilde vorrebbe fare pace con Stefania Orlando

Nel corso dell'intervista, Matilde Brandi è tornata a parlare degli screzi con Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando avuti nella Casa di Cinecittà. Sulla giornalista, Brandi ha ribadito di essere molto diversa da lei. Poi, si è detta convinta che Maria Teresa e Guenda Goria abbiano aspettato il reality show per parlare delle proprie vicende personali.

Sul rapporto con Stefania Orlando invece, la 51enne romana è pronta a fare un passo indietro. In nome dell'amicizia tra le due donne e colleghe, Matilde è pronta ad avere un chiarimento lontano da riflettori con la moglie di Simone Gianlorenzi.