Lunedì 16 novembre è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Il riassunto racconta che ci sono stati un bel po' di colpi di scena, una nuova eliminazione e un nuovo ingresso in casa. Occhi puntati anche sul confronto tra Dayane ed Elisabetta Gregoraci, dopo che la prima nel corso della settimana ha 'sparato a zero' sulla showgirl calabrese. Non sono mancate neppure le nuove nomination e questa volta a finire al televoto è stata la contessa Patrizia De Blanck.

Massimiliano Morra eliminato dal Grande Fratello Vip del 16 novembre

Nel dettaglio, il riassunto del Grande Fratello Vip di ieri 16 novembre rivela che i nominati di questa settimana erano: Andrea Zelletta, Dayane Mello e Massimiliano Morra.

La prima a salvarsi è stata la modella, dopodiché tra i due concorrenti uomini di questa nomination ha avuto la peggio Massimiliano Morra.

L'ex tronista Andrea Zelletta è stato così salvato dal pubblico da casa mentre Massimiliano è stato il concorrente eliminato di questa nuova puntata del reality show. Al suo ingresso in studio, Morra ha scoperto di non essere in possesso del biglietto di ritorno per poter rientrare di nuovo nella casa di Cinecittà e quindi ha dovuto dire addio definitivamente al gioco.

Dayane contro Elisabetta Gregoraci al GF Vip

Nel corso della serata c'è stato spazio anche per il confronto tra Dayane ed Elisabetta Gregoraci. La prima ha usato parole molto forti nei confronti della showgirl, arrivando a dire che nella sua vita non aveva fatto nulla di buono e che tutti le porterebbero rispetto in casa solo per il suo 'ruolo sociale' e per essere l'ex moglie di un uomo miliardario.

Parole che hanno infiammato Elisabetta, la quale ha tacciato Dayane di essere gelosa e invidiosa del suo status sociale. Anche gli altri concorrenti della casa del Grande Fratello Vip hanno preso le distanze dalla Mello, accusandola di aver mosso delle offese gratuite nei confronti di Elisabetta.

Giacomo Urtis entra nella casa del Grande Fratello Vip

E poi ancora la serata di ieri è stata caratterizzata dall'ingresso in casa di un concorrente speciale. Trattasi di Giacomo Urtis, il chirurgo dei vip che resterà in casa per qualche tempo. Al suo arrivo è stato accolto calorosamente da diversi dei concorrenti di questa edizione.

Urtis nel suo video di presentazione ha ammesso di essere un amante del gossip e che all'interno della casa del GF Vip svelerà segreti e vizi nascosti dei concorrenti.

Occhi puntati anche sulle nomination valide per la prossima puntata in programma venerdì 20 novembre su Canale 5. I due concorrenti che hanno ottenuto il maggior numero di voti sono stati la contessa Patrizia De Blanck e Francesco Oppini.