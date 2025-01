Cambio programmazione per il Grande Fratello 18 nella fascia serale di Canale 5. Il Reality Show condotto da Alfonso Signorini, eccezionalmente per la prossima settimana di messa in onda, non sarà trasmesso di lunedì sera.

In un primo momento la trasmissione era stata posticipata al martedì ma, stando a quanto si apprende c'è stata l'ennesima variazione di palinsesto.

La nuova puntata serale del GF andrà in onda mercoledì 8 gennaio in prime time dalle 21:30 circa, contro la seconda e ultima puntata della fiction Leopardi trasmessa su Rai 1.

Cambio programmazione Grande Fratello: quando torna in onda su Canale 5

La programmazione serale del reality show di Canale 5 subirà delle modifiche nel corso della prima settimana di messa in onda del mese di gennaio.

Nella serata dell'Epifania non andrà in onda per lasciare spazio alla finalissima di SuperCoppa italiana in programma dalle 20 in poi su Canale 5 e si era optato per uno spostamento nel prime time del martedì.

Alla fine, però, non sarà più così dato che il reality show non andrà più in onda il 7 gennaio per lasciare spazio alla prima puntata della serie tv spagnola Zorro in prima visione assoluta, bensì slitterà a mercoledì sera.

Il reality show di Canale 5 si sposta a mercoledì 8 gennaio

L'8 gennaio, in prime time dalle 21:30, Alfonso Signorini condurrà la nuova puntata in diretta del Grande Fratello caratterizzata dal risultato del nuovo televoto settimanale che non prevede eliminazioni bensì la proclamazione dei due concorrenti che saranno immuni dalle prossime nomination.

Contrariamente a quanto Mediaset aveva annunciato in un primo momento non ci sarà più la doppia puntata serale inizialmente prevista per giovedì 9 gennaio.

Il reality show, per quella settimana, andrà in onda con un singolo appuntamento settimanale su Canale 5 mentre dalla settimana successiva tornerà in onda nel prime time del lunedì e del giovedì.

In questo modo, mercoledì sera, il GF si ritroverà a dover sfidare la seconda e ultima puntata di Leopardi - Il poeta dell'Infinito, trasmessa su Rai 1.

Gli ascolti del GF calarono con il cambio programmazione autunnale

Un cambio programmazione che, in precedenza, non aveva giovato agli ascolti del reality show di Canale 5. Con lo spostamento al martedì, infatti, la trasmissione aveva perso un bel po' di spettatori durante la stagione autunnale.

La media auditel, infatti, era crollata sulla soglia di 1,8 milioni di spettatori in prime time, con uno share che si era fermato al 13-14%.

Trattasi del peggior risultato di sempre nella storia del GF, battuto nettamente dalle fiction trasmesse sulla tv di Stato.