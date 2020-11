Lunedì 23 novembre riparte l'appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle signore e gli spoiler delle nuove puntate, che andranno in onda fino al prossimo venerdì 27, rivelano che ci saranno delle brutte sorprese, soprattutto per il giovane Marcello. Il ragazzo sarà chiamato a fare i conti con il suo passato e in particolar modo con dei debiti che aveva lasciato in sospeso. Intanto per Federico arriverà il momento di scoprire tutta la verità sull'identità del suo vero padre: per il ragazzo non sarà facile accettare la realtà dei fatti.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntate 23-27 novembre

Nel dettaglio, Salvatore dovrà fare i conti prima con l'annuncio di Marcello (suo socio in affari) che gli comunicherà la decisione di voler partire con Roberta per Bologna. In un primo momento Salvatore non la prenderà affatto bene e ammetterà di essere deluso dal comportamento e dalla scelta fatta da Marcello.

Con il passare dei giorni, però, i due soci e amici riusciranno a ritrovare l'armonia e la serenità e alla fine metteranno una pietra sopra questa incomprensione. Subito dopo, però, Marcello sarà chiamato a doversi confrontare con una persona e un evento del suo passato che torneranno di nuovo alla ribalta.

Marcello nei guai per i debiti del passato

Il Mantovano uscirà dal carcere dopo aver scontato la sua pena e tornerà a bussare proprio alla porta del giovane Barbieri. Il motivo? Marcello aveva contratto un debito con lui prima che finisse in carcere e non l'ha mai più riscattato.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, dal 23 al 27 novembre, poi rivelano che in questo modo Marcello sarà costretto a dover fare i conti con questo evento legato al suo torbido passato, che rischierà di metterlo in serie difficoltà.

Come ne uscirà da questa situazione? Troverà il denaro necessario per riscattare il debito con il Mantovano?

Nel frattempo per Federico arriverà il momento della verità. Luciano e Silvia, dopo aver riflettuto a lungo, arriveranno alla conclusione che sia giusto informare il ragazzo circa l'identità del suo vero padre.

Gli spoiler de Il Paradiso delle signore rivelano che i due decideranno così di parlare con Federico per dirgli, una volta per tutte, la verità.

Federico scopre la verità sul padre: spoiler Il Paradiso delle signore 23-27 novembre

Quando si riuniranno con il ragazzo ci sarà un colpo di scena a dir poco inatteso: Federico sa tutto ed è stato già informato del fatto che Umberto Guarnieri sia il suo vero padre. Intanto al Paradiso tutti si apprestano a vivere un momento di grandissima gioia.

Un articolo di giornale annuncia l'evento in cui si incontreranno ciclismo e moda: Vittorio e tutti i suoi collaboratori non potranno che essere entusiasti del buon lavoro svolto.