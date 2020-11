Il mese di dicembre potrebbe essere a dir poco ricco di sorprese per tutti i fan della Serie TV DayDreamer con protagonista Can Yaman, dato che potrebbe prendere il posto di Barbara D'Urso. Il palinsesto di Canale 5, per il periodo natalizio, subirà come da tradizione delle modifiche che potrebbero vedere tornare in campo la fortunata soap opera che tanto successo ha riscosso nel corso dell'estate e anche in questa prima della stagione televisiva autunnale Mediaset.

Dal 21 dicembre DayDreamer con Can Yaman al posto della D'Urso (Rumors)

Nel dettaglio, stando alle indiscrezioni riportate in queste ore da Tv Serial, sembrerebbe che l'intenzione dei vertici del Biscione sarebbe quella di ripristinare di nuovo l'appuntamento in daytime con DayDreamer a partire da lunedì 21 dicembre.

La serie con Can Yaman andrebbe ad occupare proprio lo slot orario che tutti i giorni vede protagonista Barbara D'Urso, al timone del suo talk show Pomeriggio 5 che viaggia su una media superiore ai 2,2 milioni fissi di spettatori e uno share del 16%.

I nuovi episodi di DayDreamer, quindi, per tutto il periodo natalizio andrebbero in onda nella fascia oraria che va dalle 17,20 alle 18,40 e precede il game show preserale Caduta Libera condotto da Gerry Scotti.

Barbara D'Urso la prima ad intervistare Can Yaman in tv

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e quale sarà il palinsesto ufficiale Mediaset per le feste natalizie, va detto che Barbara D'Urso è stata la prima conduttrice a portare in Italia Can Yaman per un'intervista.

Due anni fa l'attore si è raccontato per la prima volta a cuore aperto proprio nel salotto domenicale di Live - Non è la D'Urso in onda in prime time su Canale 5.

In questo ultimo periodo, invece, Can è stato ospite di Silvia Toffanin nel salotto del sabato pomeriggio di Verissimo. Un'intervista molto accorata, durante la quale l'attore ha ammesso di essere contento ed entusiasta del successo che sta ottenendo anche nel nostro Paese con la serie tv DayDreamer che lo ha reso un vero e proprio sex symbol.

Le nuove anticipazioni di DayDreamer: Can e Sanem ai ferri corti

E proprio in Italia prosegue la messa in onda della soap che lo vede protagonista con Demet Ozdemir nei panni della dolce e affascinante Sanem. Le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che tra i due protagonisti arriverà una nuova dura batosta da affrontare.

Il fotografo, infatti, scoprirà che la sua amata lo ha mentito in merito alla questione legata ad Enzo Fabbri: Sanem ha venduto all'imprenditore italiano la ricetta del profumo senza metterlo al corrente. Un duro colpo per Divit che deciderà di prendere le distanze dalla sua amata e prenderà in considerazione l'ipotesi di lasciare per un po' di tempo Istanbul e iniziare un nuovo lavoro all'estero.