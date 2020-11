La vita privata di Stefano De Martino continua a tenere banco sulle riviste di Gossip. Sull'ultimo numero del settimanale Vero, sono presenti le foto dell'ex marito di Belen di nuovo in compagnia di Mariacarla Boscono, la modella con la quale si dice abbia una relazione da qualche tempo. Queste immagini, però, cozzano con quanto ha dichiarato il paparazzo Maurizio Sorge di recente: il napoletano sarebbe sigle e non avrebbe alcuna frequentazione segreta con Emma Marrone.

Tenera uscita tra Stefano De Martino e Mariacarla

È passato circa un mese da quando il settimanale Chi ha pubblicato le prime foto di Stefano De Martino in compagnia di quella che sarebbe la sua nuova fiamma.

Il conduttore Rai è stato paparazzato per le vie di Milano insieme a Mariacarla Boscono, una top model 40enne che in passato è stata al centro del gossip per una storia d'amore con il rapper Ghali. Dopo un periodo di silenzio su questo flirt mai confermato ma neppure smentito dai diretti interessati, un'altra rivista ha informato i curiosi che la presunta coppia starebbe continuando a frequentarsi nel modo più discreto possibile.

Il napoletano, infatti, è stato sorpreso dai fotografi all'uscita dalla sua abitazione insieme all'indossatrice: i due, con la mascherina sul volto, non erano da soli. Tra le braccia della testimonial di molti celebri brand, c'era Choco, il cagnolino che il 31enne ha adottato da poco, ovvero da quando ha lasciato la casa dove conviveva con Belen per trasferirsi in un appartamento tutto suo.

Flirt non confermato tra Stefano De Martino e la ex di Ghali

Le foto che ha pubblicato il settimanale Vero in questi giorni, confermerebbero la conoscenza in corso tra Stefano e Mariacarla. La rivista Chi aveva addirittura parlato di un romantico weekend che i due avrebbero condiviso in Trentino Alto Adige un mese fa circa, ovvero prima che i paparazzi li beccassero insieme sotto la nuova casa milanese del conduttore.

De Martino, da quando si è separato da Belen Rodriguez, continua a schivare il gossip: sebbene trapelino spesso indiscrezioni sul suo conto, il 31enne preferisce non commentare e usare i social network soltanto per farsi vedere sereno accanto al figlio. Anche la Boscono è mamma di una bimba che ha più o meno della stessa età di Santiago: questo potrebbe essere uno dei dettagli ad aver avvicinato lo sfuggente Stefano alla top model che ha quasi dieci anni in più di lui.

La smentita su Stefano De Martino e Emma Marrone

Le paparazzate a De Martino in compagnia di Mariacarla Boscono, cozzerebbero un po' con quanto ha dichiarato un fotografo dei Vip di recente. Maurizio Sorge, interpellato dai follower di Instagram sulla vita privata di Stefano, ha detto che al momento il ragazzo non avrebbe legami sentimentali stabili, anzi che si starebbe divertendo provando a dare nell'occhio il meno possibile.

Qualche fan, poi, ha chiesto al paparazzo romano se sono vere le voci secondo le quali ci sarebbe una relazione clandestina tra il napoletano e Emma Marrone: pare che alcuni sospettino che gli ex allievi di Amici si vedano da anni in gran segreto. "No", è stata questa la secca e chiara risposta di Sorge al gossip che vorrebbe ancora legati i due ex fidanzati a più di otto anni dalla loro mediatica rottura "per colpa" di Belen Rodriguez.

Ufficialmente, dunque, sia Stefano che Emma attualmente sono single: se il presentatore Rai ogni tanto viene beccato insieme a qualche bella ragazza, la cantante e giudice di X Factor non appare sulle riviste scandalistiche da tempo, ovvero da quando la scorsa estate è stata pizzicata in vacanza col modello Nikolai Danielsen.