L'ospitata della mamma di Shaila Gatta al Grande Fratello fa discutere sia dentro che fuori la casa. In un video che è stato postato su X il 10 dicembre, la ballerina racconta alle coinquiline "Non è la Rai" cosa le ha detto Javier Martinez dopo aver assistito all'incontro con la madre. Il concorrente ha lanciato una frecciatina alla "ex" dicendole che la signora Luisa si sarebbe arrabbiata con lei perché ha preferito fidanzarsi con Lorenzo Spolverato piuttosto che con lui.

Lo scambio di battute dopo la puntata

Lunedì scorso Shaila ha scoperto che mamma Luisa non è molto contenta del suo comportamento nella casa del Grande Fratello, in particolare di quelli che ha avuto da quando fa coppia con Lorenzo.

La signora si è anche rifiutata di incontrare Spolverato dicendo: "Io sono qui per mia figlia, perché devo parlare con lei".

Mentre salutava Gatta, inoltre, la donna le ha sussurrato all'orecchio delle cose che hanno spiazzato tutti: "Lui non è una brava persona, è gay e lo dicono tutti".

L'atteggiamento di Luisa ha attirato l'attenzione di molti, anche quella del ragazzo che per un periodo ha frequentato la ballerina davanti alle telecamere.

L'altro giorno Pamela ha ricordato alla 28enne che qualche mese fa sua mamma ha conosciuto Javier, e lei ne ha approfittato per raccontare cosa gli ha detto il pallavolista dopo l'ultima puntata.

"Tua madre era arrabbiata perché le piacevo io alla fine", è questa la battuta che Martinez ha fatto per stuzzicare Shaila tra le mura più spiate d'Italia.

"Io gli ho detto - anche meno- che personaggio, ma forse voleva sdrammatizzare", ha concluso l'ex velina.

Pamela: la prima volta tua mamma ha conosciuto Javier

Shaila: Ieri mi ha fatto la battuta, era arrabbiata perchè preferiva me ⚰️

Pamela: ma chi Javi, noooo

Shaila: l'ha detto anche a Lorenzo... che personaggio, dai voleva sdrammatizzare#grandefratello pic.twitter.com/a7sEKMpozV — mullon3 (@mullon34) December 10, 2024

Il parere degli spettatori

La frecciatina di Javier non è passata inosservata, anzi sui social c'è chi l'ha commentata sostenendo che dietro a quest'atteggiamento ci sarebbe ancora un interesse nei confronti di Shaila.

"Era una battuta verità, altro che sdrammatizzare", "Ha ragione", "Lei è ancora in tempo per aprire gli occhi e tornare sui propri passi", "Che la madre preferisce Javier è normale, come darle torto", "Tutti hanno capito che doveva rimanere con lui", "Restasse con Lorenzo, Javier è troppo per lei", hanno scritto alcuni utenti di X dopo aver scoperto il recente scambio di battute tra i due concorrenti del Grande Fratello.

Il nuovo rifiuto a Helena

Nelle ultime ore si sta parlando di Javier anche per la reazione che ha avuto a una dichiarazione di interesse di Helena.

La modella si è fatta coraggio e ha detto al coinquilino che non lo vede solo come un amico, quindi preferisce allontanarsi un po' da lui per non soffrire. "Io le ho detto ok e me ne sono andato", ha raccontato Martinez a Mariavittoria.

Quando l'amica gli ha chiesto se è sicuro di non provare nulla per Prestes, il pallavolista del Grande Fratello ha risposto immediatamente: "Sì, sono sicuro. L'unica persona per la quale ho provato qualcosa qui dentro è Shaila, nessun'altra".