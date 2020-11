Continua il botta e risposta a distanza tra Giorgio Manetti e Gemma Galgani: dopo che la dama di U&D ha invitato l'ex fidanzato a non parlare più di lei nelle interviste, il diretto interessato le ha risposto per le rime. Sull'ultimo numero del settimanale Nuovo, infatti, sono contenute le dichiarazioni velenose con le quali il "gabbiano" ha commentato il comportamento della torinese in televisione e sui giornali: secondo l'ex cavaliere, non è normale che la 70enne non parli di lui nei colloqui che ha con i giornalisti, soprattutto dopo le tante cose che hanno condiviso.

La replica piccata di Giorgio, ex cavaliere di U&D

È quasi diventato un appuntamento fisso il battibecco a mezzo stampa tra Gemma e Giorgio: dopo che la protagonista del Trono Over si è sfogata con il magazine ufficiale di U&D una decina di giorni fa, l'ex ha voluto ribattere alle cose che ha detto sul suo conto.

Alla Galgani che gli ha consigliato di parlare di sé stesso e della sua nuova relazione con Caterina nelle tante interviste che rilascia dopo l'addio alla trasmissione, Manetti ha fatto sapere che sono i giornalisti a cercarlo e non viceversa.

"Lei sostiene che io parli della nostra storia solo per farmi pubblicità, ma non è così. Non sono io a chiamare i giornali per parlare della mia ex", ha ribattuto il toscano sull'ultimo numero del settimanale di Gossip Nuovo.

Commentando il silenzio che la 70enne ha sposato sul loro passato rapporto d'amore, il "gabbiano" ha aggiunto: "Non è normale che non parli della nostra storia, non capisco".

Attacco alla protagonista di U&D dalle pagine di Nuovo

"Non parla di me ma ha passato tre anni a rincorrermi", ha dichiarato Giorgio nei giorni scorsi.

L'ex cavaliere faceva riferimento ai molti tentativi che la Galgani ha fatto per riconquistarlo dopo averlo lasciato improvvisamente nell'ormai famosa data del 4 novembre di qualche anno fa.

"Io credo che in fondo le roda", ha detto il toscano lanciando l'ennesima frecciatina alla dama alla quale non ha mai voluto dare una seconda possibilità né a U&D né lontano dalle telecamere.

Quando il giornalista di Nuovo gli ha chiesto se ha un consiglio da dare a Gemma viste le tante sventure amorose che vive nel dating-show di Canale 5, il "gabbiano" ha risposto: "Non si può augurare nulla a una donna come lei, che da undici anni continua a cercare l'amore in tv".

Gemma risentita per le parole dell'ex cavaliere di U&D

Non è di certo la prima volta che Giorgio commenta il comportamento di Gemma a U&D: da quando ha lasciato spontaneamente il programma di Canale 5, Manetti è stato intervistato moltissime volte e la maggior parte delle domande sono state sulla Galgani e sul loro amore finito male.

Il toscano, dunque, si è spesso esposto per suggerire all'ex fidanzata di mettersi l'anima in pace: dopo tante delusioni sentimentali che ha vissuto agli studi Elios, l'uomo pensa che la torinese debba lasciare la televisione e cercare la persona giusta lontano dai riflettori.

La 70enne, però, non si rassegna e da pochi mesi ha iniziato la sua undicesima stagione da protagonista assoluta del dating-show di Maria De Filippi.

Dopo aver chiuso la conoscenza col giovane Nicola Vivarelli, Gemma ha iniziato a uscire col signor Biagio: sebbene tra i due ci siano stati baci e appuntamenti romantici, il cavaliere è ancora indeciso tra la Galgani, Maria e Sabina. Nel frattempo, però, la dama è stata colpita dall'arrivo del 50enne Maurizio, col quale ha cominciato a frequentarsi da poco e che bacerà dopo un breve ma intenso corteggiamento: saranno proprio queste effusioni a spingere Valentina a interrompere il legame col nuovo cavaliere.