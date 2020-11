Proprio il giorno in cui a U&D si è parlato del riavvicinamento in corso tra Riccardo e Roberta, Ida Platano ha deciso di sfogarsi su Instagram in merito a qualcuno che vorrebbe farla soffrire a tutti i costi. L'ex dama del Trono Over ha mandato a "quel paese" chi starebbe cercando di minare la sua serenità, e i fan del dating-show hanno colto un riferimento neppure troppo velato a Guarnieri e alla Di Padua.

Ida pungente sui social dopo la puntata di U&D

Dopo aver chiuso definitivamente la relazione con Ida, Riccardo è tornato a U&D per cercare un altro amore: la prima dama che il pugliese ha frequentato dopo il rientro in studio, è la sua vecchia fiamma Roberta.

Nella puntata del dating-show che è andata in onda mercoledì 25 novembre, Guarnieri ha aggiornato il pubblico sulla bella serata che ha trascorso con la Di Padua, ma anche sulle assidue e lunghe telefonate che si sono fatti nei giorni precedenti.

Se agli Elios Michele ha avuto da ridire su questo ritorno di fiamma, sui social network una persona molto vicina al personal trainer gli avrebbe lanciato un paio di frecciatine velenose.

Come riporta il blog Isa&Chia in queste ore, lda Platano si è sfogata su Instagram nel pomeriggio, ovvero poco dopo che su Canale 5 si è parlato del riavvicinamento in corso tra il suo ex e Roberta. Le parole che ha usato la parrucchiera per rivolgersi a qualcuno di non precisato, sono state pungenti e i fan le hanno interpretate come un attacco ai due protagonisti del Trono Over che lei conosce molto bene.

Le parole di Ida scatenano i fan di U&D

In un paio di video che ha caricato sul suo profilo Instagram, Ida ha voluto rivolgersi a chi starebbe cercando di minare l'equilibrio che ha raggiunto a fatica dopo un lungo periodo di sofferenza. Nelle Stories, dunque, la bresciana ha detto: "Volevo dire che sono sbalordita da quelle persone che quanto ti vedono stare bene, vogliono che stai male".

Senza mai fare i nomi dei destinatari del suo pungente sfogo, la Platano ha aggiunto: "Io ci rido su che è meglio".

"Ma vadano un po' a f...", è questa la frase con la quale l'ex dama di U&D ha concluso il suo messaggio a qualcuno che oggi le ha fatto storcere parecchio il naso, con qualche comportamento forse scorretto.

Chi segue con affetto il dating-show di Maria De Filippi, ha immediatamente pensato a Riccardo e a Roberta quando ha visto i filmati nei quali Ida attaccava più persone: la Platano, dunque, avrebbe lanciato l'ennesima frecciatina all'ex fidanzata e alla collega di parterre che per un periodo si è contesa con lei il cuore di Guarnieri.

Alti e bassi per Roberta e Riccardo a U&D

Qualora quella di oggi fosse davvero una frecciatina a Guarnieri e alla Di Padua, non sarebbe la prima che Ida lancia tramite i social network ai protagonisti del Trono Over.

Dopo che su Canale 5 è andata in onda la puntata di U&D in cui Riccardo ha spiegato perché è finita la loro storia, la parrucchiera ha postato su Instagram il brano "Ti dedico il silenzio" di Ultimo: anche in quel caso, i fan hanno interpretato quel post come un attacco al pugliese e alla versione dei fatti che ha dato davanti alle telecamere.

In barba agli sfoghi che sta avendo Ida sul web, Riccardo e Roberta continuano a frequentarsi tra alti e bassi: dopo l'idillio iniziale, infatti, la dama e il cavaliere hanno cominciato a discutere per gelosia e divergenze caratteriali. Il personal trainer vorrebbe un rapporto di esclusiva con la abruzzese, mentre lui non esclude di poter uscire anche con altre signore del parterre: questa cosa non è piaciuta alla Di Padua che, forse per dispetto, ha accettato di rivedere Michele dopo qualche settimana di gelo.