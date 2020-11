La registrazione di Uomini e donne di domenica 1° novembre fornisce molte novità riguardanti il trono over. Gianni Sperti, non fidandosi di Aurora e Giancarlo, ha chiesto i loro cellulari per controllare se i due si fossero messi d'accordo. Dopo un'analisi della messaggistica, l'opinionista non ha trovato niente di interessante.

Aurora quasi innamorata di Giancarlo

Aurora Tropea da qualche settimana sta conoscendo Giancarlo. I due, entrambi romani, hanno iniziato una frequentazione, sollevando dei dubbi in Gianni Sperti. Dopo essere stata attaccata dall'opinionista nella puntata andata in onda il 28 ottobre, la dama romana, nonostante le perplessità sui favoritismi che, a detta sua avrebbe Gianni con alcune persone del parterre, ha deciso di andare dritta per la sua strada e rimanere in studio nonostante gli attacchi.

Le anticipazioni esclusive de Il vicolo delle news rivelano che Aurora sarebbe quasi innamorata di Giancarlo.

Gianni non crede alle parole di Aurora e Giancarlo

Aurora, durante la registrazione del 1° novembre, si è seduta al centro dello studio con Giancarlo. La coppia ha iniziato a raccontare come stanno procedendo le cose fra di loro. Da un lato Tropea ha dichiarato di iniziare a provare qualcosa per il cavaliere romano e di essere molto presa da lui, invece Giancarlo ha detto di non provare gli stessi sentimenti, in quanto è preso solo mentalmente dalla dama e non è attratto fisicamente. Sentendo le dichiarazioni della coppia, Gianni Sperti ha espresso la sua opinione, affermando di non credere alle parole della Tropea e del cavaliere.

Aurora e Giancarlo danno i loro cellulari a Gianni Sperti

Gianni Sperti, non credendo alla versione dei fatti raccontata dalla coppia, ha richiesto i cellulari di Aurora Tropea e Giancarlo. Venuto in possesso dei loro telefoni, l'opinionista di Uomini e Donne ha iniziato a controllare la messaggistica che i due romani si sono scambiati, non trovando nulla di interessante che potesse avvalorare la sua tesi.

Non è la prima volta che Gianni Sperti richiede in studio di poter controllare i telefoni di dame e cavalieri del parterre per poter trovare delle prove che facessero capire le cattive intenzioni della coppia. In passato l'opinionista aveva controllato anche il cellulare di Anna Tedesco per scoprire se avesse una relazione con il cavaliere fiorentino Giorgio Manetti.

Non resta che attendere le anticipazioni delle registrazioni di Uomini e Donne o la messa in onda delle nuove puntate, per sapere se Giancarlo riuscirà, oltre ad essere attratto mentalmente da Aurora, a provare quel qualcosa in più per la dama.