Ruggiero D'Andrea è uno dei cavalieri del parterre over di Uomini e donne. Nella puntata andata in onda martedì 25 febbraio su Canale 5, il single ha raccontato in studio come è proseguita la conoscenza con alcune dame del parterre. Ruggiero è uno chef di 56 anni, vive a Taranto, ha tre figlie e ha gestito alcuni locali in passato. Fra qualche giorno andrà invece in onda la scelta di Barbara De Santi, che lascerà la trasmissione proprio con Ruggiero D'Andrea.

Ruggiero D'Andrea è nato il 1° novembre 1968 sotto il segno dello Scorpione.

Il protagonista del dating show vive a Taranto, ha 56 anni ed è uno chef. Già nello studio di Uomini e Donne, il cavaliere ha parlato della sua passione per la cucina, avendo espressamente chiesto allo staff di Maria De Filippi la possibilità di avere un alloggio provvisto di cucina per dilettarsi ai fornelli anche in trasferta. Ruggiero ha tre figlie e si è dedicato alla ristorazione, avendo gestito diversi locali in passato. Inoltre, D'Andrea è anche un venditore di auto e moto.

Il percorso di Ruggiero D'Andrea a Uomini e Donne

Ruggiero D'Andrea ha partecipato già in passato a Uomini e Donne, prendendo parte al dating show nel 2018 e nel 2020. Tuttavia, in quelle occasioni, Ruggiero non era riuscito a trovare la donna giusta per lui.

Il 2025, invece, è stato l'anno giusto per fare breccia nel cuore di una delle dame più famose del parterre: Barbara De Santi. Poco prima di frequentare l'insegnante, ha conosciuto Cristina e Francesca, con le quali la conoscenza non è andata a buon fine. Mentre con la prima dama non ha trovato una connessione, con la seconda le cose sembravano andare per il verso giusto.

Tuttavia, Francesca non è stata dello stesso avviso e ha preferito chiudere la frequentazione con lui poiché non ha apprezzato la ricerca di contatto dell'uomo fin dai primi momenti.

La scelta di Barbara De Santi e Ruggiero D'Andrea a Uomini e Donne dopo pochi giorni di conoscenza

La scelta di Barbara De Santi a Uomini e Donne arriva dopo anni in cui la dama ha cercato l'amore in televisione.

La puntata del dating show andata in onda martedì 25 febbraio su Canale 5 fa riferimento a una registrazione avvenuta il 12 febbraio, quando Ruggiero stava ancora conoscendo Francesca e Cristina.

La decisione di Barbara e Ruggiero di lasciare insieme la trasmissione è stata presa nella registrazione del 24 febbraio, quindi in meno di due settimane la coppia ha scelto di vivere la propria conoscenza lontano dalle telecamere. Per l'addio di Barbara e Ruggiero sono caduti petali d'argento.