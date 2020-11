Valentina Autiero e Germano Avolio sono ritornati nello studio di Uomini e donne ed erano presenti nella registrazione del 7 novembre. Le anticipazioni esclusive de Il vicolo delle news rivelano che la coppia, una volta uscita dalla trasmissione, si era vista soltanto una volta e in ogni telefonata hanno litigato. Gianni Sperti, dopo aver appreso che entrambi volevano rimanere seduti da single nel parterre, ha espresso il suo parere, dicendo che, secondo lui, soltanto Valentina poteva rimanere. E così Germano è andato via. Più cauta Maria De Filippi che ha consigliato alla dama romana di prendere ancora una settimana per decidere il da farsi.

Anticipazioni Uomini e Donne: Valentina Autiero e Germano presenti in studio

Sono passati pochi giorni da quando Valentina e Germano hanno lasciato il dating show di Canale 5. Valentina desiderava vedere delle dimostrazioni da parte di Avolio fuori da Uomini e Donne, ma le cose non sono andate come sperava. Sabato 7 novembre la coppia è tornata in studio per raccontare come è proseguita la loro relazione lontano dai riflettori. La storia d'amore fra la dama romana e il personal trainer campano non è decollata e sono riusciti a vedersi solamente una volta dopo l'ultima registrazione.

Spoiler Uomini e Donne: Valentina e Germano vogliono rimanere nel parterre

Valentina Autiero e Germano Avolio hanno raccontato che, non essendosi riusciti a vedere se non un'unica volta e vivendo in due regioni diverse, si sono sentiti telefonicamente.

Durante le chiamate, la coppia ha detto di aver litigato sempre. Sia Germano che Valentina hanno espresso il desiderio di rimanere seduti nel parterre, dal momento che la loro storia d'amore non ha avuto il lieto fine. Gianni Sperti, dopo aver sentito il racconto di Avolio e di Autiero, è intervenuto per dare un suo giudizio in merito alla vicenda e a decidere le sorti dei due ragazzi.

Uomini e Donne, registrazione 7/11: Gianni Sperti decide che Valentina resta nel parterre

Gianni Sperti ha deciso che, per lui, solamente Valentina Autiero poteva rimanere in studio, mentre Germano doveva andare a casa e non poteva essere un cavaliere del parterre. Dopo le parole dell'opinionista, Avolio ha lasciato la trasmissione e Valentina è restata.

Di un parere più cauto la conduttrice Maria De Filippi che ha consigliato alla dama romana di non prendere decisioni affrettate e le ha consigliato di prendersi una settimana di tempo per capire il da farsi. Non resta che attendere le anticipazioni delle registrazioni di Uomini e Donne o la messa in onda delle nuove puntate, per sapere che cosa deciderà di fare Valentina Autiero e se tornerà definitivamente in trasmissione.