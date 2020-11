Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con la soap Una vita e le anticipazioni riguardanti le trame delle nuove puntate che andranno in onda dal 7 al 13 dicembre in prima visione assoluta rivelano che non mancheranno i colpi di scena. Mauro porterà avanti le sue indagini per scoprire la verità su Marcia e riuscirà a diventare amico di Cesar Andrade fingendosi un cliente. Tuttavia il modo di negoziare di Mauro non piacerà per nulla a Felipe al punto che tra i due ci sarà un acceso scontro. Intanto Felicia non gradirà il modo di fare di Ledesma che continuerà a sperperare denaro.

Le trame settimanali di Una Vita dal 7 al 13 dicembre 2020

Nel dettaglio, le trame della prossima settimana di Una Vita rivelano che nel momento in cui Mauro riuscirà a conquistare la fiducia di Cesar, ecco che arriverà a sorpresa Felipe che rischierà di compromettere le indagini. Successivamente Andrade permetterà a Felipe di assistere al suo incontro con Mauro, durante il quale parleranno di affari.

Tuttavia il comportamento di Mauro non piacerà per nulla a Felipe. L'avvocato di Acacias lo rimprovererà per non aver messo più pressione ad Andrade ed essendo impaziente di ritrovare al più presto la sua amata Marcia e di ricongiungersi con lei, deciderà di agire da solo.

Felipe viene aggredito ma non ricorda nulla

Il colpo di scena ci sarà nel momento in cui Felipe deciderà di recarsi da solo a casa di Cesar e di affrontarlo perché desidera avere al più presto delle risposte dettagliate ai suoi numerosi dubbi. Le trame di Una Vita dal 7 al 13 dicembre, raccontano che il giorno successivo Felipe si risveglierà in un albergo dopo essere stato aggredito ma non ricorderà nulla di quello che è accaduto.

E così interverrà Mauro che gli racconterà tutto. Successivamente i due uomini verranno convocati nuovamente da Cesar. Le trame di Una Vita rivelano che anche questa volta Felipe vorrebbe fare di testa sua e andare da solo all'incontro che hanno in programma con l'uomo.

Mauro, però, tenterà di far ragionare di nuovo Alvarez Hermoso e proverà ad impedirgli di partecipare da solo: peccato, però che, nonostante tutto, non riuscirà a fermarlo.

La situazione sarà sul punto di non ritorno ma anche questa volta Mauro riuscirà ad intervenire in tempo per evitare il peggio.

Felicia contro Ledesma: le trame di Una Vita 7-13 dicembre

E poi ancora le trame delle nuove puntate di Una Vita in programma fino al 13 dicembre, rivelano che Lolita e Carmen riusciranno a raggiungere un accordo di convivenza per poter stare assieme ma adesso sono Antonito e Ramon che non vanno più d'accordo e sembrano essere giunti sul punto di non ritorno.

Susana non perderà occasione per spettegolare e capire cosa sta succedendo in casa Palacios. Felicia, invece, non gradirà il fatto che Ledesma continui a sperperare il denaro mettendo in cattiva luce anche la reputazione del ristorante.