Le anticipazioni di Una vita vedono protagonista Ursula, che nelle prossime puntate tradirà la fiducia data a Genoveva, mettendosi contro di lei.

Negli episodi ora in onda su Canale 5, Marcia sta per vivere il periodo più brutto della sua esistenza, proprio ora che era riuscita a mettere la parte i ricordi dolorosi delle angherie subite in Brasile.

Marcia infatti verrà rapita da un uomo misterioso e portata nella grande tenuta di Andrade, un losco trafficante di donne di colore e non solo. Felipe chiederà aiuto a Mauro per ritrovare la sua amata, ma le cose non andranno così bene come previsto.

Felipe non ascolterà gli avvertimenti di San Emeterio e vorrà fare di testa sua, finendo di fatto per complicare ancora di più la situazione.

A dare il colpo finale sarà invece Ursula con un ignobile ricatto.

Una Vita anticipazioni: Felipe tra due fuochi

Mauro e l'avvocato riusciranno a rintracciare il luogo in cui si trova Marcia e si fingeranno clienti disposti a pagare qualsiasi somma pur di avere una delle sue pupille.

Andrade però non si lascerà ingannare come un novellino e, scoperta con largo anticipo la vera identità dei due, si farà trovare preparato con una larga schiera di uomini armati.

Alvarez Hermoso verrà raggiunto appena in tempo da Mauro che, con un'abile mossa, riuscirà a salvare l'amico. Andrade però avrà tutto il tempo di braccare Marcia e ferirla gravemente.

Genoveva incinta di Felipe

Dopo una lunga e complicata operazione, Marcia si rimetterà in forze e sarà pronta a vivere il suo amore con Felipe.

Il destino, però, le giocherà un duplice scherzo.

Se da una parte Marcia vedrà arrivare ad Acacias Santiago, il suo ex marito, dall'altra dovrà affrontare una notizia sconcertante: Felipe le comunicherà che Genoveva aspetta un bambino da lui e che da uomo d'onore manterrà fede alle sue responsabilità.

Ursula stuzzica Andrade nelle prossime puntate di Una Vita

Genoveva lotterà con tutte le sue forze per sbarazzarsi di Marcia e riavere Felipe. In questo suo percorso però, verrà abbandonata da Ursula, che le volterà le spalle.

Come raccontano le anticipazioni di Una Vita, la folle Dicenta andrà in carcere da Andrade per proporgli un accordo che non può rifiutare: la testa di Felipe Álvarez Hermoso, l'uomo che lo ha fatto finire dietro le sbarre, in cambio di preziose informazioni sul conto di Genoveva.

Il trafficante ovviamente non perderà l'unica occasione per vendicarsi di chi lo ha condannato all'oblio e accetterà di fornire a Ursula tutto quello che le serve per rovinare la sua ex padrona.

Peccato che l'ignara Dicenta non sappia che Andrade e Genoveva Salmeron sono complici e che stanno macchinando un tremendo piano per metterla fuori gioco una volta per tutte.