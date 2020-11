Le anticipazioni di Una vita relative alle prossime puntate raccontano il declino progressivo di Ursula, alle prese con eventi paranormali in casa sua. La povera Dicenta, che già in passato aveva accusato severi problemi mentali, si troverà a fare i conti con il peggioramento della sua patologia.

Ursula vedrà il fantasma di Cayetana in casa, che le ordinerà di vendicarsi di tutti coloro che l'hanno rovinata, portandola alla sua disfatta e successiva morte. Sarà così che l'ex istitutrice avrà una crisi mistica che la porterà ad indossare l'abito talare. Nello stesso tempo però, nascosta nella sua cella, mediterà piani diabolici per seminare terrore in tutto il quartierino, così come ordinato da Cayetana.

Una Vita, anticipazioni: Cayetana riappare

La perfida Dicenta perderà il controllo nelle prossime puntate di Una Vita. Non solo porterà a termine il piano volto a eliminare Marcia in combutta con Genoveva, ma penserà bene anche di rendere impossibile l'esistenza ai vicini. Nel frattempo, l'arrivo di un altro misterioso e cattivo personaggio contribuirà a complicare le trame. Si tratta di Santiago, che si presenterà come il marito di Marcia. L'uomo arriverà nel quartierino appena prima che la brasiliana convoli a nozze con il suo Felipe, coincidenza che insospettirà non poco Avarez Hermoso.

Stando alle anticipazioni di Una Vita, Ursula resterà senza fiato quando vedrà davanti a lei Cayetana, intenta a fissare il vuoto dalla finestra della sua casa.

Dopo essersi girata, le dirà di essere tornata solo per darle gli ultimo ordini volti a vendicare la sua morte.

Ursula terrorizza i vicini chiusa in un convento

Non sarà facile per Ursula accettare l'idea di aver rivisto Cayetana, con la quale ha sempre avuto un rapporto di amore e odio. Spaventata da lei, si convincerà a seguire le sue indicazioni, pronta a rovinare i vicini.

Come svelano gli spoiler di Una Vita, Ursula si vestirà da suora e, in piena crisi mistica, andrà in convento dove si infliggerà delle punizioni corporali e continuerà ad avere strane allucinazioni. La ex istitutrice penserà a un modo per spaventare gli abitanti del quartierino iberico, così da accontentare il volere di Cayetana.

Ursula scriverà delle lettere minatorie a tutti coloro che, in qualche modo, hanno ferito la sua ex padrona. Ovviamente, i diretti interessati si spaventeranno non poco. Marcia invece capirà che Santiago non è chi dice di essere, ma si troverà davanti a una confessione inaspettata del suo amato Felipe. Le anticipazioni di Una Vita raccontano che Marcia avrà il cuore in mille pezzi dopo che Felipe le dirà di essere costretto ad abbandonarla: Genoveva è incinta.