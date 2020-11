Sono sempre pronte a stupire le trame della soap opera iberica Una vita. Le anticipazioni delle puntate in programma su Canale 5 prossimamente raccontano che Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) riuscirà a sottrarre Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) dalle grinfie di Cesar Andrade (Alvaro Baguena) con l’aiuto di Genoveva Salmeron (Clara Garrido).

La brasiliana, però, correrà un grosso pericolo: lotterà tra la vita e la morte per essere stata ferita gravemente durante una sparatoria.

Una vita, spoiler: Genoveva concede a Felipe i soldi per poter 'acquistare' Marcia

Nel corso dei prossimi episodi in onda in Italia, Felipe riuscirà finalmente a rintracciare la propria amata Marcia.

L’avvocato, con la complicità di Mauro San Emeterio e del commissario Aurelio Mendez, verrà a conoscenza che la sua nuova fiamma è stata rapita da Cesar Andrade. Durante le indagini per salvare la brasiliana, però, il vedovo di Teresa Sierra spiazzerà Alvarez Hermoso, confessandogli di essere tornato in paese proprio per occuparsi dell’intricata faccenda. Nonostante ciò il legale non si fiderà del tutto di Mauro e Mendez, finendo per cadere in una trappola di Andrade: quest’ultimo farà credere a Felipe di essere disposto a cedergli Marcia, ma in cambio esigerà di una grossa cifra di denaro. Alvarez Hermoso, dopo aver chiesto aiuto a Ramon Palacios, si rivolgerà a Genoveva e le dirà chiaramente di aver bisogno di un prestito per mettere in salvo Marcia.

A questo punto Salmeron coglierà l’occasione al volo, pur essendo coinvolta con la sparizione della brasiliana, facendo avere a Felipe i soldi necessari: l’obiettivo della dark lady sarà quello di riuscire a riconquistarsi la fiducia dell’uomo che ama.

La brasiliana gravemente ferita, Alvarez Hermoso arrabbiato con Mauro

Nell’istante in cui Alvarez Hermoso si recherà da lui per riavere al proprio fianco Marcia, purtroppo Andrade affermerà di sapere che avrebbe avuto di fronte a lui l’avvocato Felipe. Quest’ultimo e la brasiliana verranno minacciati da diversi uomini e l’arrivo della polizia con Mauro e Mendez nel rifugio di Cesar finirà per complicare la situazione.

In particolare quest’ultimo prenderà in ostaggio Marcia e le punterà un'arma da fuoco alla tempia. Il criminale dopo aver ricevuto uno sparo da San Emeterio cadrà a terra, ma ad avere la peggio sarà la brasiliana, visto che verrà colpita da una pallottola nella schiena. Le condizioni di salute di Sampaio appariranno subito gravi, infatti verrà ricoverata in ospedale e per poter scampare alla morte dovrà essere operata d’urgenza.

Per finire Felipe non riuscirà a non essere arrabbiato con Mauro per non aver protetto nel migliore dei modi la sua dolce metà, invece Genoveva farà di tutto per far sentire la sua vicinanza all’avvocato.