Nuova intervista di Giorgio Manetti sui protagonisti storici di Uomini e donne: al settimanale Ora che l'ha interpellato sul programma al quale ha partecipato fino a qualche anno fa, l'ex cavaliere ha rilasciato dichiarazioni pungenti soprattutto su Gemma Galgani. È su Tina Cipollari, invece, che il toscano ha speso belle parole di recente, ovvero dopo essere stato paparazzato a Firenze con lei e con i rispettivi compagni.

Nuovo affondo di Giorgio alla dama di Uomini e Donne

Sebbene Gemma si sia lamentata in televisione delle parole poco carine che usa sul suo conto nelle interviste che rilascia ai settimanali di Gossip, Giorgio Manetti continua imperterrito a esprimere la sua opinione su quello che accade negli studi di Uomini e Donne.

Alla rivista Ora che l'ha interpellato sul ruolo che ricopre la Galgani nel dating-show che lui ha frequentato fino ad un paio di anni fa, il toscano ha fatto sapere: "Lei è una colonna portante del programma. Predica l'amore, ma la cosa è diventata scontata e anche ripetitiva".

In merito alle tante sfortune amorose nelle quali incappa la torinese da oltre dieci anni a questa parte, l'ex cavaliere ha detto: "Mi dispiace se non riesce a trovare l'uomo giusto, ma forse sotto c'è dell'altro". Il "gabbiano", infatti, non ha mai nascosto il suo pensiero su quelle che sarebbero le reali ambizioni di Gemma: sebbene lei dica di voler trovare l'anima gemella, secondo Giorgio il suo unico vero amore sarebbero le telecamere e la popolarità che Uomini e Donne regala a tutti i suoi protagonisti, lei in primis.

Il perché dell'addio definitivo a Uomini e Donne

Quando il giornalista di Ora che l'ha intervistato gli ha chiesto come mai qualche anno fa ha lasciato Uomini e Donne senza mai più farci ritorno, Giorgio ha spiegato: "Non sopportavo più l'atteggiamento offensivo del pubblico e di qualcun altro. Non si possono offendere i partecipanti".

Manetti, dunque, ha sostenuto che nell'ultimo periodo in cui ha partecipato al dating-show si è sentito come preso di mira da un membro del cast fisso. Gianni Sperti, ad esempio, ha criticato spesso e volentieri il toscano dopo la rottura con Gemma e potrebbe essere proprio lui uno dei motivi per i quali il cavaliere si è ritirato dalla trasmissione.

Tina e Gemma litigano per Giorgio a Uomini e Donne

Una donna per la quale Giorgio ha avuto belle parole nell'intervista che ha rilasciato in questi giorni, è Tina Cipollari. Come documentano alcune foto che ha pubblicato Nuovo qualche settimana fa, l'opinionista di Uomini e Donne e Manetti sono rimasti in buoni rapporti dopo l'addio di lui al programma, tant'è che quando si incontrano per strada casualmente si salutano con piacere. I paparazzi hanno immortalato la vamp e il "gabbiano" nel centro di Firenze in compagnia dei rispettivi fidanzati Vincenzo e Caterina: le immagini in questione hanno fatto storcere il naso a Gemma, che ha accusato la romana di avercela così tanto con lei soprattutto a causa del legame che ha mantenuto con il suo ex.

A riprova del fatto che Giorgio e Tina si vogliono bene anche lontano dalle telecamere, ci sono i complimenti che l'ex cavaliere ha fatto alla collega di Sperti tramite le pagine del settimanale di gossip Ora: "Lei è una bellissima persona. La nostra amicizia continua e fuori dal programma è molto più rilassata e piacevole". Quando Manetti è stato tirato in ballo nelle ultime puntate di U&D, Maria De Filippi ha precisato che la redazione l'ha invitato in studio per replicare a quello che la Galgani dice sul suo conto e sul rapporto che ha instaurato con la sua "rivale", ma lui ha gentilmente rifiutato.