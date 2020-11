Sabato 7 novembre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne: a tal proposito Vicolo delle News riporta le anticipazioni dettagliate di quello che è successo in studio tra dame e cavalieri, ma anche tra tronisti e corteggiatrici.

Gemma sta conoscendo sia Biagio che Maurizio, mentre per Armando è arrivata una bella ragazza che dovrà "condividere" con Gianluca. Nel parterre femminile, inoltre, è riapparsa Valentina: a neppure dieci giorni dalla sua uscita dal programma con Germano, la romana è tornata ed è stata la sola a restare nel cast.

Il ritorno di Valentina a Uomini e Donne

Sono passati pochi giorni da quando Valentina Autiero aveva lasciato Uomini e Donne per approfondire la conoscenza con Germano.

Le anticipazioni della puntata che è stata registrata il 7 novembre, però, svelano ai telespettatori che la coppia è già 'scoppiata'. La dama e il cavaliere sono riapparsi in studio raccontando che tra loro non è mai davvero iniziata una relazione: la romana ha fatto sapere di aver visto soltanto una volta il suo corteggiatore lontano dalle telecamere e di averci litigato sempre per telefono.

La decisione di abbandonare il programma per frequentarsi in modo un po' più approfondito, dunque, sembra essersi rivelata troppo affrettata per entrambi i protagonisti del Trono Over che, dopo aver ufficializzato la loro rottura, hanno espresso il desiderio di rientrare nel parterre per cercare l'anima gemella.

Vicolo delle News, però, racconta che Gianni Sperti ha chiesto e ottenuto che soltanto Valentina avesse un'altra possibilità: Germano è tornato a casa, mentre la Autiero ha accettato il consiglio di Maria De Filippi di pensarci su qualche giorno prima di decidere il da farsi.

Una corteggiatrice per due a Uomini e Donne

Tra gli altri argomenti che sono stati trattati nella puntata di Uomini e Donne registrata sabato 7 novembre, spiccano quelli riguardanti Armando e le sue conoscenze.

Il cavaliere ha parlato della serata un po' particolare che ha trascorso con Brunilde: la dama sarebbe troppo scostante e un po' brusca nei modi, per questo Incarnato si è detto indeciso sul futuro di questa frequentazione.

A ridare il sorriso al napoletano, però, ci ha pensato Marianna, una ragazza che ha contattato la redazione per conoscere sia Armando che Gianluca: i due ex "rivali" (si sono contesi le attenzioni di Lucrezia qualche tempo fa) hanno deciso di dare una possibilità alla giovane.

Gemma contro Tina a Uomini e Donne

Sempre per quanto riguarda Gianluca, in queste ore ha fatto l'incontro di Dalila, la quale al momento è l'unica ragazza che figura tra le corteggiatrici del romano.

Sophie, invece, ha acconsentito all'arrivo in studio di Giorgio, un giovane che d'ora in poi competerà con Matteo e Antonio per conquistare il cuore della bella tronista.

Nella registrazione del 7 novembre, Gemma Galgani ha aggiornato il pubblico presente sulle sue due frequentazioni: quella col 50enne Maurizio e quella con l'indeciso Biagio (che ancora deve scegliere tra la torinese e Sabina).

La protagonista del Trono Over, però, ha iniziato la puntata lamentandosi per i continui attacchi che riceve da parte di Tina Cipollari: l'opinionista, anche se è in collegamento da casa sua (è entrata in contatto con una persona positiva al Coronavirus e quindi è in quarantena precauzionale), non risparmia alla sua storica "rivale" frecciatine e critiche.

Di Davide Donadei, infine, in questa puntata non si è parlato. Il giovane pugliese dovrebbe essere molto vicino alla scelta perché è rimasto con due sole corteggiatrici: la timida Beatrice e la determinata Chiara.