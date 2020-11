Lucrezia Comanducci e Armando Incarnato si sono conosciuti a Uomini e donne. La corteggiatrice di Gianluca De Matteis è stata indecisa per qualche settimana fra la conoscenza con il tronista e la corte dell'attore napoletano. Lucrezia aveva scelto di frequentare solo Armando ma, per problemi personali e non ritenendosi adatta per un contesto televisivo, qualche settimana fa aveva deciso di abbandonare il dating show di Canale 5. L'ultima fotografia pubblicata sul suo profilo Instagram, di un suo primo piano negli studi di Uomini e Donne, aveva fatto presagire il ritorno della Comanducci all'interno della trasmissione.

Lucrezia è stata presente nella registrazione del 14 novembre ed è tornata in studio per Armando.

Lucrezia torna a Uomini e Donne per Armando

Armando Incarnato era rimasto affascinato dalla corteggiatrice di Gianluca ma, quando la ragazza aveva deciso di lasciare la trasmissione, non aveva provato a trattenerla. Le anticipazioni esclusive di Isa e Chia hanno fornito dettagli sull'ex corteggiatrice romana e hanno rivelato che la ragazza è tornata in studio ed è stata presente nella registrazione del 14 novembre. Qualche giorno prima di fare il suo ritorno negli studi del programma di Maria De Filippi, Lucrezia aveva pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto di un suo primo piano in cui era sulle sedute riservate alle corteggiatrici ed ha accompagnato la fotografia dalla seguente didascalia: ''Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia....''.

Uomini e Donne, registrazione 14 novembre: Lucrezia torna per Armando

Durante la registrazione di Uomini e Donne del 14 novembre, Lucrezia Comanducci ha fatto il suo ritorno in studio per Armando e il cavaliere napoletano ha deciso di tenerla. Non sono trapelate altre anticipazioni riguardo ai commenti dell'ex corteggiatrice romana e di Incarnato.

Nelle ultime puntate andate in onda su Canale 5, l'attore partenopeo aveva fatto entrare in studio una ragazza che era arrivata per conoscerlo. Tina Cipollari, in un'occasione, aveva anticipato il commento che avrebbe fatto Armando per congedare la donna, affermando che avrebbe usato i termini: ''Sei una bellissima donna, però ti ringrazio...''.

Armando in cerca di una donna che lo lasci senza fiato: Lucrezia in studio per lui

Armando, nella puntata del 6 novembre, aveva dichiarato che era in cerca di una donna che lo lasciasse senza fiato quando la guardava. Incarnato non ha mai nascosto di essere stato colpito fin da subito da Lucrezia e infatti, dopo il suo ritorno, il 14 novembre ha deciso di tenerla. In una recente intervista rilasciata per Uomini e Donne Magazine, Lucrezia aveva dichiarato di non potere più sentire Armando a causa delle regole della trasmissione, ma se lo avesse rivisto sarebbe stata felicissima. Non resta che attendere le prossime puntate del dating show di Canale 5 per scoprire se l'attore napoletano trovi in Lucrezia la donna che lo lasci senza fiato e possa così lasciare con lei la trasmissione.