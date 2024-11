Le anticipazioni di novembre di Uomini e Donne annunciano che, secondo le informazioni fornite da Opinionista Social, Vincenzo e Ilaria lasceranno la trasmissione a causa di alcune contraddizioni emerse in una discussione con Tina Cipollari e Gianni Sperti. Sarà Maria De Filippi a invitarli a vivere la loro conoscenza lontano dalle telecamere. Nel frattempo, Mario Cusitore sarà assente.

Ilaria e Vincenzo si contraddicono e vengono mandati via da Uomini e Donne

Ilaria e Vincenzo sono delle new entry del parterre over di Uomini e donne. Entrambi entrati a far parte della trasmissione di Canale 5 nell’edizione 2024/2025, hanno iniziato una conoscenza.

Nelle prossime puntate, Vincenzo e Ilaria litigheranno con Gianni Sperti e Tina Cipollari, ed emergeranno grandi contraddizioni da parte dei due single. Nel frattempo, Morena attaccherà Vincenzo, dicendo che ancora la contatta. Maria De Filippi interverrà per venire a capo della questione e prenderà una decisione: inviterà Ilaria e Vincenzo a lasciare il programma. Il cavaliere e la dama vivranno la loro frequentazione lontano dalle telecamere.

Mario Cusitore non è presente in studio

Mentre in studio verranno trattate le vicende di Ilaria e Vincenzo, ci sarà un grande assente nel parterre over di Uomini e Donne. Mario Cusitore non sarà presente in studio. Non sono chiare le reali motivazioni che abbiano spinto il single a non presenziare: potrebbe aver avuto un impegno personale, motivi di salute, oppure potrebbe anche aver deciso di lasciare la trasmissione, ma tutto questo verrà chiarito solo durante le prossime puntate.

Cosa è successo nelle ultime puntate di Uomini e Donne: Gemma è felice con Fabio

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne, Gemma ha conosciuto Fabio [VIDEO], un uomo che ha vissuto per quarant’anni in Canada. Con lui ha ritrovato il sorriso e ha apprezzato l’entusiasmo del suo corteggiatore. In studio, Gemma ha ballato più volte con Fabio, scatenandosi con balli lenti, sensuali e movimentati, dilettandosi fra bachata e lambada.

Nel frattempo, Marcello e Giada hanno raccontato al centro dello studio come procede la loro conoscenza. Si sono detti quasi pronti a lasciare insieme la trasmissione. Giada ha spiegato a Maria De Filippi di volere vedere Marcello per un weekend, per capire se riesce ad ambientarsi nel suo mondo. Nel caso tutto andasse per il verso giusto, potrebbero andare via dal programma insieme.