Dopo essere stato uno dei protagonisti dell'ultima stagione di Uomini e donne, Nicola Vivarelli ha dovuto lasciare lo studio per ragioni professionali. Intervistato a ridosso della partenza per le Bahamas, il cavaliere non ha nascosto che gli piacerebbe tornare nel cast del dating-show, magari in una nuova veste. Sull'eventualità che gli venga proposto il trono, il ragazzo ha detto che accetterebbe volentieri perché è single ed ha tutta intenzione di rimanerci nei prossimi mesi.

Futuro a Uomini e Donne per Nicola dopo il lavoro

Non è durata neppure un anno la partecipazione di Nicola a Uomini e Donne: era lo scorso aprile quando Sirius iniziò a corteggiare Gemma via chat, per poi svelare la sua identità attorno a maggio.

La stagione 2020/2021 del dating-show, per l'ufficiale di Marina è cominciata con una novità: l'addio alla Galgani dopo una turbolenta estate e delle nuove conoscenze con le dame del parterre.

Qualche puntata fa, però, Vivarelli ha comunicato a tutti che è costretto a lasciare il programma per ragioni di lavoro: a breve si imbarcherà per almeno tre mesi, quindi non potrà più prendere parte alle registrazioni.

Il blog "Super Guida Tv" ha intervistato il 26enne pochi giorni prima dell'inizio della sua avventura oltreoceano e gli ha chiesto se nel suo futuro ci sarà ancora U&D oppure se quella in televisione è stata soltanto una parentesi per lui.

Ipotesi trono di Uomini e Donne per l'ex di Gemma

Al giornalista che gli ha chiesto se gli piacerebbe rientrare a Uomini e Donne nel ruolo di tronista e non più di cavaliere, Nicola ha risposto: "Non nego che mi piacerebbe tornare nel programma in questa nuova veste".

"Se mi venisse proposto, accetterei".

Vivarelli ha anche precisato che ha lasciato la trasmissione da single e che lo sarà anche dopo questi tre mesi di permanenza su una nave in giro per il mondo.

Il possibile ritorno di Sirius nel cast di U&D, però, non dovrebbe avvenire prima dell'inizio del 2021: a breve il giovane si imbarcherà e si assenterà dall'Italia per molto tempo, anche per questo ha dovuto sospendere l'avventura nel format di Maria De Filippi.

Sirius elogia Gemma dopo l'addio a Uomini e Donne

Nell'intervista che ha rilasciato pochi giorno dopo aver detto "arrivederci" a Uomini e Donne, Nicola ha parlato tanto anche di Gemma e del loro percorso davanti alle telecamere.

"Con lei sarà quel che sarà. Abbiamo instaurato un bel rapporto e mi piace come persona.

Anche se non risboccerà l'amore, vorrei portare avanti un'amicizia con lei. Se le cose andranno bene, sarei felice".

Galgani è stata l'ultima dama con la quale Vivarelli ha fatto un ballo prima di salutare il programma per motivi di lavoro: è stata Tina Cipollari a suggerire al ragazzo di invitare la prima donna con la quale si è approcciato nel dating-show, come a voler chiudere un cerchio che si è aperto la scorsa primavera un po' per gioco.

Un'altra interessante risposta che ha dato l'ufficiale di Marina, è quella alla domanda se gli piacerebbe partecipare ad un reality.

Quando un giornalista gli ha chiesto se accetterebbe di mettersi in gioco in un altro format televisivo, Nicola ha detto: "Dipende dal tipo di reality e dal mio lavoro.

Prima dell'estate sono stato contattato per partecipare al Grande Fratello Vip e all'Isola dei Famosi, ma ho voluto rispettare l'impegno preso con Uomini e Donne".

Ben due trasmissioni di punta di Canale 5, dunque, avrebbero cercato l'ex di Gemma per le loro nuove edizioni: c'è stata la possibilità di vedere nella casa più spiata d'Italia il chiacchierato Sirius, che per mesi ha corteggiato una signora di 70 anni.