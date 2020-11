Nelle puntate di Un posto al sole che andranno in onda su Rai 3 dal 16 fino al 20 novembre, i protagonisti della soap dovranno fare i conti con diverse problematiche. Patrizio (Lorenzo Sarcinelli), nonostante l'infatuazione per la bella Clara (Imma Pirone), si ritroverà ad un passo dal tornare nuovamente insieme alla sua ex fidanzata Rossella (Giorgia Gianetiempo). Michele (Alberto Rossi) e Silvia (Luisa Amatucci) continueranno ad essere distanti, ma un passo falso del giornalista spingerà sua moglie a riflettere sul loro rapporto. Mentre Giulia (Marina Tagliaferri) porterà avanti la sua lotta in difesa della nuova famiglia di etnia rom, Niko (Luca Turco) e Susanna (Agnese Lorenzini) si ritroveranno a parlare di lavoro.

Un posto al sole anticipazioni: Susanna si sente in colpa, Patrizio pronto a tornare con Rossella

La vita professionale di Niko è cambiata molto rispetto a qualche settimana fa, infatti non lavora più allo Studio Navarra ma in quello di Aldo Leone. Purtroppo il ragazzo non si sta trovando bene e per questo motivo Susanna comincerà a sentirsi in colpa perché è stata proprio lei a raccomandarlo. Patrizio, invece, dopo aver passato una notte di passione con Rossella, cercherà di ricucire la relazione con la sua ex fidanzata.

Silvia riflette sul rapporto con Michele, Giulia ancora più determinata

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda fino al 20 novembre, raccontano che Michele e Silvia saranno ancora distanti e la tensione comincerà a minacciare non solo la loro vita coniugale ma anche il lavoro e la serenità di Rossella.

L'intera situazione sarà sul punto di precipitare quando Michele, in radio, avrà un improvviso attacco di debolezza che spingerà Silvia a riflettere seriamente sulla loro relazione. Giulia tirerà fuori tutta la sua determinazione e metterà in atto un progetto di sensibilizzazione che coinvolgerà anche Michele.

Sarà così che la signora Poggi cercherà di far rinsavire gli abitanti del quartiere per farli ricredere sul conto della famiglia di etnia rom che si è stabilita sul posto. Purtroppo tale collaborazione finirà per accentuare la tensione nella famiglia di Michele. Ad un certo punto, un evento sembrerà destinato a dare una significativa svolta alla coppia, ma il passaggio in macchina potrebbe non andare come sperato e la distanza tra i due coniugi sembrerà accentuarsi più che mai.

Un posto al sole: ancora problemi ai Cantieri per Marina, Alberto contro Patrizio

Nelle prossime puntate della soap Un posto al sole, Marina continuerà a fare i conti con i problemi economici dei Cantieri. Infatti, per colpa delle manovre losche di Roberto, la donna si ritroverà a battagliare con un'altra spinosa situazione lavorativa dovuta alle proteste degli operai. Alberto, invece, avrà un altro scontro con Patrizio dato che tra i due non scorre affatto buon sangue. Cotugno non vedrà l'ora di partire per una bella vacanza a Ischia con Bice, ma per colpa di Cinzia questo progetto andrà in fumo.