Continuano ad essere emozionanti le avventure della soap opera spagnola Una vita. Le anticipazioni delle puntate, in onda sull’emittente televisiva La 1 Tve da lunedì 16 a venerdì 20 novembre 2020, raccontano che Genoveva Salmeron e Felipe Alvarez Hermoso saranno protagonisti di un nuovo litigio.

Aurelio Quesada invece chiederà la mano di Anabel Bacigalupe.

Una vita, trame Spagna: Casilda affronta Alodia, Soledad viene aggredita

Nel corso degli episodi in programma in Spagna dal 16 al 20 novembre 2020, Genoveva e Felipe si incontreranno a casa di Natalia. Marcos per convincere Miguel a lavorare per lui continuerà a pressarlo, all’insaputa di Aurelio.

Intanto Anabel si scaglierà contro suo padre in presenza di Soledad. Roberto racconterà a Sabina tutto ciò che sospetta di Marcos. Liberto, dopo aver preparato una sorpresa per Rosina, deciderà di incontrarla insieme ai componenti della tonnara. Nel contempo José annuncerà a Bellita che i musicisti che voleva assumere sono morti, invece Mendez dirà a Dominguez che suo nipote Ignacio si sta comportando piuttosto bene. In realtà quest’ultimo farà capire di essere coinvolto in qualcosa di oscuro, nell’istante in cui incontrerà una persona parecchio strana.

Successivamente Genoveva e Felipe avranno una discussione sotto lo sguardo di Lolita, che sarà ancora sospettosa di Natalia. Quest’ultima intanto dirà ad Aurelio che Bacigalupe crede che sia stata lei ad uccidere Felicia.

Marcos scatenerà la sua furia contro Soledad, invece Miguel cercherà di consolare Anabel. Sabina, dopo aver dubitato della fiducia di Daniela, le farà delle domande e non si renderà conto di averle confessato qualcosa di molto importante. Lolita non riuscirà a parlare con Antonito a causa dell’arrivo di Don Hilario.

Casilda affronterà Alodia in soffitta, ed esigerà sapere se il fazzoletto che ha ricamato è per Ignacio. Soledad verrà aggredita da due uomini, che le chiederanno di andare a trovare Fausto in carcere. Marcos e Aurelio invece litigheranno in mezzo alla strada. Soledad inviterà Anabel ad essere paziente con suo padre.

Anabel accetta di diventare la moglie di Aurelio, Roberto intenzionato a consegnarsi alla polizia

In seguito mentre Natalia riceverà dei fiori da Pierre Caron, suo fratello Aurelio farà una proposta ad Anabel. Roger farà sapere a Daniela che un articolo sulla stampa farà innervosire gli Olmedos, poiché parla della loro criminalità pur non nominandoli. José cercherà di convincere Bellita a dimenticare ogni preoccupazione, con un discorso emozionante. Casilda, dopo aver visto Alodia dare il fazzoletto ad Ignacio, consiglierà alla giovane di stare attenta insieme a Fabiana.

Anabel accetterà di diventare la moglie di Aurelio, ma gli dirà di aver bisogno di tempo per rendere pubblica la loro decisione.

Miguel inviterà i nonni a consegnarsi alle autorità, ricevendo un netto rifiuto. Ramon con l’aiuto di Lolita cercherà di convincere Antonito a fermare i suoi discorsi estremisti. José riunirà i vicini a casa sua per incoraggiare la moglie Bellita. Soledad farà visita in prigione a Fausto per parlargli, invece Aurelio chiederà a Natalia di riavvicinarsi a Pierre Caron. La giovane Quesada, dopo aver rifiutato il consiglio del fratello, accetterà di cenare al ristorante con Felipe. Sabina non appena Roberto penserà di presentarsi al comando di polizia gli farà cambiare idea, dicendogli di comportarsi come se non stesse accadendo nulla. José mentre comincerà le registrazioni presso la casa discografica con Bellita, ordinerà a Natalia di controllare suo nipote Ignacio.

Per terminare Soledad verrà minacciata da Fausto.