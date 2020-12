Cresce l'attesa per il ritorno di Che Dio ci aiuti 6, la fortunata serie tv con protagonista Elena Sofia Ricci che sarà uno dei programmi di punta della programmazione serale di Rai 1 del prossimo anno. La messa in onda, infatti, è prevista a partire da giovedì 7 gennaio e complessivamente saranno 20 episodi distribuiti in dieci prime serate. Le anticipazioni sul cast della serie rivelano che ci sarà il ritorno in scena di diversi personaggi, tra cui Monica interpretata dall'attrice Diana Del Bufalo ma anche Elisa, la sorella di suor Angela, interpretata da Irene Ferri.

Il ritorno di Elisa, sorella di suor Angela: le anticipazioni Che Dio ci aiuti 6

In questi giorni, infatti, l'attrice Irene Ferri è stata beccata sul set di Che Dio ci aiuti 6 in compagnia di Elena Sofia Ricci. Le due, infatti, erano impegnate con le riprese di alcune scene di questa sesta attesissima stagione. Elisa, quindi, ritornerà di nuovo in scena dopo la sua apparizione nel corso della terza stagione.

Quale sarà il motivo di questo ritorno della sorella di suor Angela? Al momento non si hanno ancora molte anticipazioni dettagliate sulla trama della fiction in ona su Rai 1 anche se è certo che la suora più famosa del piccolo schermo, dovrà fare i conti con il suo passato.

Il convento, infatti, si trasferirà da Fabriano ad Assisi, la città natale di suor Angela e questo per lei significherà anche doversi confrontare con alcuni problemi legati al suo passato che sono rimasti irrisolti.

Il ritorno di Monica nella sesta serie di Che Dio ci aiuti in onda da gennaio in tv

Ma quello di Elisa non sarà l'unico ritorno in questa nuova stagione della fiction, dato che ritornerà in scena anche l'attrice Diana Del Bufalo che tornerà a vestire i panni della bella Monica.

Anche in questo caso c'è da scommettere che non mancheranno i colpi di scena, dato che Monica avrà modo di ritrovare il suo ormai ex fidanzato Nico, in procinto di convolare a nozze con Ginevra.

Come reagirà Nico nel momento in cui si ritroverà ad avere a che fare con la sua ex fidanzata che l'ha fatto tanto soffrire? Lo scopriremo a partire dal mese di gennaio.

Azzurra diventa una novizia: le anticipazioni di Che Dio ci aiuti 6

E poi ancora le anticipazioni di Che Dio ci aiuti 6 rivelano che ci sarà spazio anche per la metamorfosi di Azzurra, interpretata dall'ex Miss Italia, Francesca Chillemi.

Dopo averla conosciuta nelle vesti di "giovane scapestrata" ecco che Azzurra deciderà di cambiare pagina e si avvicinerà moltissimo alla fede. La ragazza, infatti, deciderà di diventare una novizia e di conseguenza prenderà in seria considerazione anche la possibilità di poter prendere i voti per diventare una suora.