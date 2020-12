Contrariamente a quello che si pensava fino a poche ore fa, l'ultima puntata di Uomini e Donne del 2020 non sarà trasmessa il 18 dicembre. La guida tv di Mediaset, infatti, ha informato i fan che il dating-show andrà regolarmente in onda anche lunedì 21 e martedì 22, per poi concedersi una breve vacanza per le festività. Stando a quello che si dice sul web, i protagonisti del Trono Over e i giovani dovrebbero tornare a far compagnia ai telespettatori lunedì 11 gennaio.

Piccolo allungamento per Uomini e Donne prima di Natale

La puntata di Uomini e Donne che sarà trasmessa venerdì 18 dicembre, non sarà l'ultima di quest'anno.

Ad anticipare che il programma di Maria De Filippi proseguirà fino alla metà della prossima settimana, è stata la guida tv di Mediaset, che ha inserito nel palinsesto di Canale 5 dei giorni a venire anche il dating-show.

Lunedì 21 e martedì 22 dicembre, dunque, i telespettatori assisteranno ai racconti dei protagonisti del format, dai giovani tronisti vicini ad una scelta ai "veterani" dell'Over con i loro imperdibili tira e molla.

La trasmissione che permette ad alcuni personaggi di trovare l'anima gemella, dunque, andrà avanti ancora per un po', per poi concedersi una vacanza di qualche settimana per le feste di Natale e Capodanno.

Ritorno a gennaio per Uomini e Donne

Le ultime due puntate di Uomini e Donne del 2020, dunque, andranno in onda il 21 e il 22 dicembre: a partire da mercoledì 23, alle ore 14:45 saranno trasmessi dei film a tema natalizio come "Christmas encore", "Miss detective" e "Natale a Bramble House".

Il dating-show condotto da Maria De Filippi, dunque, sta per fermarsi con la sua regolare programmazione per circa 15 giorni, per poi tornare con nuovi appuntamenti alla metà di gennaio.

La prima puntata di U&D del 2021, infatti, è prevista per l'11 gennaio, ovvero il primo lunedì dopo l'Epifania che, come recita un noto modo di dire, "tutte le feste di porta via".

Registrazioni di Uomini e Donne anche durante le feste

La vacanza che sta per concedersi Uomini e donne, sarà soltanto dal piccolo schermo: come riportano alcune anticipazioni del web, le registrazioni del dating-show andranno avanti anche durante le feste, ovviamente in giorni prestabiliti in cui tutti i protagonisti potranno raggiungere gli studi Elios.

Venerdì 18 dicembre, è previsto che Maria De Filippi conduca un nuovo appuntamento con il suo programma, lo stesso che i telespettatori potranno vedere su Canale 5 dall'11 gennaio in poi. Stando a quello che si dice sui social network, si dovrebbe registrare anche tra Natale e Capodanno (probabilmente lunedì 28) per non restare arretrati con i racconti e con gli sviluppi delle storie d'amore di Gemma, Armando&Co.

Nelle prossime puntate di U&D, potrebbero accadere cose molto interessanti: Davide Donadei ha anticipato di essere vicinissimo alla scelta, quindi non è da escludere che a breve prenda una decisione definitiva tra Beatrice e Chiara. Dopo l'addio di Gianluca De Matteis al trono, è molto probabile che nelle nuove registrazioni sia sostituito da un ragazzo/a che ambisce ad incontrare l'anima gemella davanti alle telecamere.

Sarà interessante ascoltare anche le novità sulla frequentazione passionale tra Galgani e il signor Maurizio, così come quelle sul riavvicinamento tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. A proposito del cavaliere pugliese, si dice che a gennaio potrebbe ritrovarsi faccia a faccia con la ex Ida Platano: la dama sarebbe pronta a tornare nel cast fisso del Trono Over dopo un lungo periodo di" singletudine" e la metabolizzazione della sua ultima storia d'amore.