Prosegue l'appuntamento con DayDreamer, la Serie TV turca con protagonista Can Yaman. Le anticipazioni della nuova puntata, che andrà in onda domenica 13 dicembre su Canale 5, rivelano che Can e Sanem proveranno a recuperare in parte il loro rapporto e a mettere da parte i malumori. Tutto questo, però, fin quando il nascondiglio della coppia non verrà scoperto da Huma, che manderà subito Polen a rompere l'idillio tra suo figlio e Sanem

DayDreamer, anticipazioni del 13 dicembre: Osman sempre più apprezzato, Emre geloso

Nel dettaglio, mentre Can e Sanem proveranno in tutti i modi a ritrovare l'armonia di coppia, partecipando anche alla terapia di gruppo, alla Fikri Harika ci saranno delle novità importanti.

I nuovi clienti vogliono come testimonial Osman, il fidanzato di Leyla che ormai ha intrapreso una carriera brillante come attore, sempre più richiesto e apprezzato.

Complice la sua bellezza e la sua capacità nel sapersi destreggiare nel migliore dei modi sul set fotografico, Osman ha conquistato tutti.

L'unica persona che non sarà per nulla felice di questa importanza che verrà data a Osman sarà Emre, l'ex fidanzato di Leyla. Nonostante questo, però, il fratello di Can dovrà mascherare la sua gelosia, per evitare di compromettere i rapporti e soprattutto il lavoro dell'agenzia, così da salvaguardare il bene di tutti.

Huma manda Polen da Can e Sanem

Intanto Huma noterà l'assenza di Can e si metterà subito alla ricerca di preziose informazioni per scoprire che fine abbia fatto suo figlio.

Le anticipazioni della puntata di DayDreamer di domenica 13 dicembre rivelano che la donna metterà sotto torchio CeyCey, il quale finirà per confessarle il segreto.

CeyCey, infatti, rivelerà a Huma il posto in cui Can si trova assieme a Sanem e questa rivelazione metterà subito in azione la perfida Huma. La mamma dei Divit correrà a informare Polen di quello che sta accadendo e le chiederà di raggiungere al più presto il luogo in cui si trova la coppia.

Questa volta l'ex fidanzata di Can dovrà convincerlo ad accettare un nuovo lavoro come fotografo, che lo porterà per un po' di tempo lontano da Istanbul, ma soprattutto lontano da Sanem.

Can e Sanem passano la notte assieme: anticipazioni DayDreamer 13 dicembre

Le anticipazioni della nuova puntata di DayDreamer del 13 dicembre rivelano che nell'hotel in cui si trovano Can e Sanem ci sarà un problema con la camera della ragazza, la quale andrà alla reception per lamentarsi.

Quando il fotografo scoprirà la sua lamentale, le chiederà se le fa piacere dormire in camera da lui, visto che ha due letti: la ragazza accetterà la proposta. Peccato, però, che il letto destinato a Sanem si rivelerà molto scomodo e così otterrà il permesso per poter dormire con il suo amato Can. In questo modo i due passeranno la notte assieme, dormendo nello stesso letto e la mattina i due si sveglieranno abbracciati.

Peccato, però, che il loro idillio verrà rovinato dall'arrivo inaspettato di Polen: quest'ultima finirà per creare una nuova frattura e un conseguente allontanamento tra Can e Sanem