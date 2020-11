Nelle puntate di DayDreamer in onda a breve in Italia, il nuovo personaggio di Yigit causerà ulteriori complicazioni nel rapporto tra Sanem e Can. La cosa che farà più infuriare quest'ultimo, però, sarà che la giovane Aydin possa avvicinarsi sempre di più a Yigit, decidendo di andare addirittura a lavorare con lui.

Can scopre che Yigit ha offerto un lavoro a Sanem

L'ingresso di Yigit nella vita di Sanem porterà abbastanza scompiglio nel rapporto di quest'ultima con Can, soprattutto quando l'editore proporrà alla giovane Aydin di pubblicare il suo quaderno dove scrive quotidianamente i suoi pensieri e in più le offrirà un posto come editor nella sua casa editrice di prossima apertura.

Sanem non dirà subito a Can dell'offerta di lavoro di Yigit, ma la questione verrà fuori proprio quando quest'ultimo andrà a trovare la ragazza alla Fikri Harika. Ovviamente Can non sarà contento della cosa e fin da subito farà di tutto per scoprire qualche dettaglio in più sull'opportunità lavorativa che è stata offerta alla giovane Aydin.

Secondo Can, Sanem non sarà felice se andrà a lavorare con Yigit

Can inviterà Sanem nel suo ufficio con una scusa, chiedendole di controllare insieme a lui la presentazione della campagna pubblicitaria per la Red Mode Cosmetics che si terrà il giorno seguente, ma in realtà le intenzioni del fotografo saranno ben altre: vorrà sapere qualche informazione in più su ciò che le ha offerto Yigit.

La situazione tra i due si surriscalderà e le "frecciatine" non mancheranno, soprattutto in merito al fatto che Can ha deciso di lasciare Istanbul per accettare l'offerta lavorativa di Polen nei Balcani. Nonostante ciò l'attrazione tra i due sarà palpabile e proprio in quell'occasione il fotografo chiederà a Sanem se ha realmente intenzione di accettare l'offerta di Yigit.

Il fotografo, però, farà fatica a mantenere la calma. Si mostrerà abbastanza irritato per la situazione che si sta creando e affermerà che lui vuole vedere la sua Sanem felice, ma la proposta di Yigit non la porterà verso la strada per la felicità.

Huma proverà ad allontanare Can e Sanem sempre di più

Sanem, però, sarà imperterrita: dopo il perdono che Can non le ha concesso a causa del profumo ceduto a Fabbri, la ragazza si mostrerà sempre più distaccata e dal fotografo esigerà solo rispetto per le sue scelte. Quest'ultimo, invece, sarà del parare decisamente contrario, infatti cercherà di proteggerla provando a tenere tutto sotto controllo, ma la forza e la voglia d'indipendenza di Sanem lo porteranno a riscontrare qualche difficoltà.

La loro relazione sembrerà a un punto di non ritorno, ma durante la presentazione della campagna della Red Mode Cosmetics sembrerà esserci un riavvicinamento, ma l'ennesimo complotto di Huma potrebbe nuovamente mandare a monte tutto.