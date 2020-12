Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con la Serie TV DayDreamer e le anticipazioni delle nuove puntate turche, che andranno in onda prossimamente, rivelano che ci saranno dei colpi di scena inaspettati nella storia d'amore tra Can e Sanem. I due riusciranno a recuperare il loro rapporto dopo un lungo periodo di separazione, in cui sono rimasti l'uno distante dall'altra, ma alla fine qualcosa andrà storto. Ci sarà un terribile incidente stradale che avrà delle terribili conseguenze sul fotografo, il quale perderà la memoria e non ricorderà nulla della sua fidanzata.

DayDreamer, anticipazioni puntate turche: Can perde la memoria

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate turche di DayDreamer, in onda nelle prossimamente in prima visione assoluta, rivelano che in seguito a questo incidente Can perderà la memoria. Il fotografo finirà in coma e al suo risveglio non ricorderà più niente di quello che è accaduto nel corso dei suoi ultimi due anni, compresa la tormentata storia d'amore con Sanem.

Al suo risveglio, infatti, Can ci confiderà con suo padre Aziz e suo fratello Emre, ai quali confesserà che non ha la minima idea di chi sia Sanem, nonostante la ragazza abbia cercato in tutti i modi di fargli tornare alla mente dei ricordi legati alla loro relazione.

Can non ricorda nulla di Sanem

Can sarà fermo alla sua storia con Polen: le anticipazioni turche di DayDreamer, infatti, rivelano che il fotografo crederà di essere ancora fidanzato con colei che ormai è la sua ex donna.

Questo per Sanem sarà un durissimo colpo da accettare: la ragazza, infatti, temerà che questa volta la relazione con Divit sia giunta definitivamente al capolinea e che ci sia ben poco da fare.

Tuttavia, dopo aver parlato con suo padre e suo fratello, Can deciderà di parlare di nuovo con Sanem. Il fotografo sa bene che la giovane Aydin è rimasta sempre al suo fianco nei giorni in seguito all'incidente e quindi sarà consapevole del fatto che alla base tra di loro ci sia un sentimento molto forte che li lega.

Can chiude con Sanem: anticipazioni turche di DayDreamer

Eppure, nonostante questo, i cassetti della memoria proprio non riusciranno ad aprirsi e Can non ricorderà nulla di Sanem. Le anticipazioni turche di DayDreamer rivelano che nella corsia d'ospedale, Can deciderà di affrontare Sanem e le confesserà di non provare nulla nei suoi confronti, né tantomeno di ricordare episodi legati alla loro storia d'amore.

Un addio da parte del fotografo che ormai sembra essere disposto a chiudere definitivamente con Sanem e a voltare pagina. Nonostante ciò, la scrittrice prometterà di essere paziente e di voler aspettare i tempi di ripresa di Can.