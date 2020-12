Le anticipazioni delle puntate turche di DayDreamer - Le ali del sogno provenienti dalla Turchia svelano che la storia d'amore di Can e Sanem subirà un nuovo durissimo colpo: un incidente in auto di cui sarà vittima la coppia avrà, infatti, delle ripercussioni durissime.

Proprio quando l'amore fra i due aveva trionfato di nuovo, dopo mille avversità, il maggiore dei Divit andrà in coma e - dopo il suo risveglio - non ricorderà più nulla relativamente agli ultimi due anni passati. Sanem sarà distrutta nell'apprendere di non avere più un posto nel cuore dell'uomo che ama e dovrà accettare che Can vuole interrompere la relazione con lei.

La coppia protagonista di DayDreamer ha un grave incidente

Dopo aver ritrovato la loro complicità, Can e Sanem decideranno di intraprendere un viaggio introno al mondo sulla loro barca per due anni prima di convolare a nozze. Seguendo le anticipazioni di DayDreamer, la coppia non riuscirà però a salpare, perché poco prima della partenza i due innamorati decideranno di andare in auto dagli Aydin, i quali non prenderanno di buon grado la scelta della figlia di partire prima di essere una donna sposata. Qualcosa impedirà però alla coppia di arrivare a casa dei genitori di Sanem: l'auto avrà un incidente con un camion. Se Sanem dovrà curare solo qualche livido, Can entrerà in coma e le sue condizioni di salute saranno tutt'altro che rassicuranti.

Dopo un mese, durante il quale Sanem starà al fianco dell'uomo che ama leggendo il suo libro, Can si risveglierà, ma la gioia della scrittrice sarà immediatamente interrotta da una triste verità. Can ha perso la memoria relativa agli ultimi due anni di vita e neppure quando Sanem cercherà di farsi riconoscere dal suo amato susciterà in lui alcun ricordo.

Il fotografo cercherà di farsi aiutare dal fratello e dal padre, ma nessuno potrà fare molto per la sua amnesia.

Can non ricorda nulla di Sanem

Il medico di Can consiglierà a Sanem di avere pazienza e di rispettare i tempi del giovane, ma questo per lei sarà tutt'altro che facile. I nervi della ragazza saranno messi a dura prova e Mevkibe sarà molto triste nel pensare che forse la colpa di quanto accaduto è stata anche sua, visto che ha ostacolato la riappacificazione della coppia.

Can ricorda di essere ancora fidanzato con Polen, ma - sapendo che Sanem le è stata molto vicina durante il coma - chiederà di parlare con lei. Pur capendo che la loro storia d'amore è stata importante e significativa, purtroppo il fotografo non ricorda nulla della dolce scrittrice.

Can dirà quindi a Sanem di non nutrire alcun sentimento nei suoi riguardi. La ragazza però dimostrerà ancora una volta carattere e affermerà di essere pronta ad attendere tutto il tempo necessario perché l'uomo che ama possa finalmente ricordare quanto forti fossero i loro sentimenti reciproci. Can però sarà titubante: per il fotografo sarà molto difficile avere nella sua vita una donna che dice di amarlo, ma della quale lui non ha nessun ricordo.