Can Yaman conferma di essere il nuovo sex symbol protagonista indiscusso delle Serie TV Mediaset. Dopo il successo di DayDreamer - Le ali del sogno, è in arrivo su Canale 5 una nuova serie che vedrà protagonista l'attore turco. Trattasi di Mr. Wrong (Signor Sbagliato) dove Can sarà il personaggio maschile principale e avrà al suo fianco la bellissima Ozge Gurel, l'attrice con la quale Yaman aveva avuto modo di recitare in Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, trasmessa sempre su Canale 5 due estati fa.

Mr. Wrong, le anticipazioni sulla nuova serie tv con Can Yaman

Le anticipazioni riguardanti la trama di questa nuova serie con Can Yaman rivelano che tutto ruoterà intorno alla controversa relazione tra due giovani vicini di casa.

Il ristoratore Ozgur e la sfortunata in amore Ezgi. I due finiranno per stabilire un accordo dopo una serie di divertenti circostanze. Lei dovrà far finta di essere la fidanzata di Ozgur e lui in cambio le darà dei preziosi consigli su come poter conquistare un uomo.

Tuttavia, con il passare del tempo, questo escamotage messo in atto dai due giovani vicini di casa, farà scattare il sentimento tra di loro e così finiranno per innamorarsi l'uno dell'altro.

La serie tv Mr. Wrong potrebbe prendere il posto de Il Segreto

Insomma, gli ingredienti per bissare il successo delle precedenti serie che hanno avuto come protagonista Can Yaman ci sono tutti. Per quanto riguarda la programmazione di Mr. Wrong (il cui titolo originale in Turchia è Bay Yanlis), le ultime indiscrezioni arrivano dalle pagine del sito Davide Maggio.

Sembrerebbe, infatti, che la nuova serie tv possa sbarcare nel giro di qualche settimana nella programmazione di Canale 5. E non si esclude che Mr. Wrong possa prendere il posto de Il Segreto, la soap opera spagnola che a breve chiudere definitivamente i battenti, lasciando così vuoto lo slot orario che va dalle 16.20 alle 17.15 circa.

Ci penserà Yaman a prendere il posto di donna Francisca Montenegro?

DayDreamer con Can Yaman sbarca in prima serata da gennaio 2021

In attesa di vedere in onda questa nuova serie tv che, sicuramente, riuscirà a conquistare il gradimento del pubblico Mediaset, su Canale 5 prosegue l'appuntamento con DayDreamer.

In queste settimane la soap proseguirà la sua messa in onda di domenica pomeriggio ma poi a partire dal mese di gennaio ci sarà un'importantissima novità.

Dopo il successo ottenuto sia in televisione ma anche in streaming, Mediaset ha scelto di puntare su DayDreamer per la prima serata di Canale 5. E così, dal prossimo gennaio, i nuovi episodi della serie con protagonisti Can e Sanem, sbarcheranno in prime time al giovedì sera, a partire dalle 21,30 circa.