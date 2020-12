A partire da gennaio, DayDreamer - Le ali del sogno andrà in onda in prima serata ogni giovedì sera. La fiction che vede come protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir avrà una serata in esclusiva nel prime time di Canale 5.

Al momento, la soap opera turca va in onda ogni domenica alle 16:20 e racconta la storia d'amore divertente e romantica tra Can Divit e Sanem Aydin.

DayDreamer - Le ali del sogno arriva in prima serata a partire da gennaio

Stando ai palinsesti invernali, DayDreamer - Le ali del sogno sarà trasmessa ogni giovedì sera alle ore 21:30 su Canale 5. La data più probabile del suo inizio dovrebbe essere quella del 14 gennaio, poiché nella stessa settimana saranno trasmesse anche altre nuove fiction in prima serata.

Questa decisione di Mediaset renderà molto felici i fans di Can Divit e Sanem Aydin, i quali hanno spesso sollevato polemiche sui social per la messa in onda della soap solo durante il weekend. La fiction turca, infatti, ha raggiunto un grande successo in Italia ed ha conquistato il cuore di molti telespettatori.

La storia d'amore tra i due giovani protagonisti subirà quindi un'accelerazione, in quanto DayDreamer dovrebbe andare in onda anche durante la settimana nel periodo natalizio. A partire dal 21 dicembre, a tal proposito, Uomini e Donne e Pomeriggio 5 andranno in pausa e torneranno direttamente a gennaio. La fiction turca potrebbe prendere il posto di uno dei due programmi, ma sembrerebbe essere ancora tutto da definire.

A gennaio, inoltre, è previsto anche un finale di stagione per Il Segreto: DayDreamer, di conseguenza, potrebbe sostituire la fiction spagnola nell'orario pomeridiano.

Anticipazioni puntata del 6 dicembre: Sanem raggiungerà Can in albergo

Stando alle anticipazioni, nella puntata che andrà in onda il 6 dicembre Sanem sarà determinata a riconquistare Can.

Dopo essere venuto a conoscenza delle bugie raccontate dalla sua fidanzata riguardo il profumo venduto a Fabbri, il fotografo sentirà l'esigenza di lasciare per qualche giorno Istanbul. Il giovane non dirà a Huma della sua destinazione ed Emre, di conseguenza, racconterà una bugia a sua madre circa il luogo in cui si troverà suo fratello.

Il minore dei Divit, infatti, teme che Huma voglia utilizzare l'informazione per altri motivi. La donna, dopo aver saputo dove sarà diretto suo figlio, lo comunicherà subito a Polen. Sanem, dal suo canto, verrà a conoscenza della vera destinazione di Can e si presenterà in hotel fingendo un incontro casuale. Leyla, intanto, vorrà avere un rapporto con Emre esclusivamente lavorativo. CeyCey e Ayhan avranno dei problemi di coppia quando il giovane sottovaluterà il loro rapporto sentimentale.