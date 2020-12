Flavio Briatore in un'intervista ha parlato di un ipotetico ritorno di fiamma con l'ex moglie Elisabetta Gregoraci, limitandosi ad affermare che in questo momento tra di loro c'è un rapporto di grande affetto. Inoltre ha smentito l'indiscrezione riguardante un presunto contratto siglato con l'ex consorte dopo il divorzio. Infine l'imprenditore si è soffermato sul caso della Rolls Royce parcheggiata male a Milano, una vicenda erroneamente attribuita a lui quando, in realtà, il responsabile è un uomo che gli somiglia molto.

Briatore e il GF Vip: 'Si è parlato più di me che dei concorrenti'

Flavio Briatore, raggiunto da Libero Quotidiano, si è soffermato sul Grande Fratello Vip che quest'anno ha avuto tra i suoi concorrenti Elisabetta Gregoraci.

A tal proposito, l'imprenditore piemontese ha affermato: "Credo di essere stato uno dei concorrenti del Grande Fratello. Si è parlato più di me che di chi era in gara". Ha aggiunto poi ironicamente: "Almeno loro sono stati pagati (i concorrenti del reality, ndr). Manderò una fattura per farmi pagare anch'io".

In merito al presunto contratto stipulato con l'ex moglie al momento del divorzio, Briatore ha spiegato che sul loro matrimonio sono state dette tante cose false e cattiverie. Quando gli è stato chiesto di un eventuale ritorno di fiamma con Elisabetta Gregoraci, ha risposto: "Ora tra me e lei c'è un rapporto di affetto". Il manager ritiene che in questa fase sia importante esclusivamente agire per il bene del loro figlio. Inoltre si è detto contento che Elisabetta abbia deciso di ritirarsi dal GF Vip perché in questo modo ha potuto trascorrere il Natale in famiglia, dimostrando ancora una volta di essere una "grande mamma".

Le dichiarazioni sulla polemica della Rolls Royce

Nei giorni scorsi Flavio Briatore era stato accusato di avere intasato il traffico in una via del centro di Milano parcheggiando male la sua Rolls Royce. Nel momento in cui è scoppiata la polemica, il vero responsabile dell'infrazione ha deciso di uscire allo scoperto, e così è emersa l'estraneità dei fatti di Briatore, poiché il protagonista della vicenda si chiama Luigi Proietti, un uomo che somiglia molto all'imprenditore.

L'ex marito di Elisabetta Gregoraci ha puntato il dito contro il giornalista che ha diffuso la fake news. A suo dire si sarebbe trattato di una sorta attacco preparato nei suoi confronti. Briatore ha raccontato che quando ha contattato il Corriere della Sera per smentire il suo coinvolgimento nella storia della Rolls Royce, l'autore del pezzo ha sì pubblicato la sua smentita, ma ha continuato ad affermare di essere in possesso di prove che avrebbero dimostrato il contrario.

A tal proposito ha aggiunto che sta pensando di querelare il quotidiano in questione, il direttore e il giornalista che ha scritto l'articolo.

Il manager ha poi detto che spesso viene citato dalla stampa solo quando si tratta di presunti scandali o polemiche, mentre quando si rende protagonista di gesti positivi cala il silenzio. Tutto ciò ad esempio è accaduto quando ha raccolto 67.000 euro per gli abitanti di Bitti, in Sardegna, colpiti da un'alluvione. Briatore ha sottolineato che nessun giornale ne ha parlato.