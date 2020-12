Elisabetta Gregoraci è ufficialmente fuori dalla casa del Grande Fratello Vip da diverse settimane, ma continua a essere uno dei personaggi più discussi della quinta edizione del reality show Mediaset. In particolar modo si è molto parlato del suo rapporto con l'ex marito Flavio Briatore e di un contratto post divorzio che li riguarderebbe. Una versione dei fatti smentita da parte dello stesso Briatore: in un'intervista rilasciata a Libero ha ammesso che non ci sarebbe nessun tipo di contratto tra di loro.

Le parole di Flavio Briatore sul rapporto con Elisabetta Gregoraci post Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, durante una delle scorse puntate in diretta del GF Vip, Elisabetta aveva avuto la possibilità di fare chiarezza sul presunto contratto post-divorzio con suo marito, dichiarando che non erano vere questi rumor circolati in tv e sui giornali, aggiungendo che di comune accordo lei e Briatore si erano ripromessi di non introdurre subito dei nuovi partner in casa e quindi di non farli conoscere al piccolo Nathan Falco.

A fare ulteriormente chiarezza su questa situazione ci ha pensato lo stesso Flavio Briatore, il quale ha ammesso che quest'anno, pur non essendo in gara al Grande Fratello Vip, è come se fosse stato uno dei concorrenti ufficiali del reality show, dato che si è parlato moltissimo di lui.

La verità di Flavio Briatore sul contratto post-divorzio con l'ex moglie Gregoraci

"Manderò una fattura per farmi pagare" ha dichiarato ironicamente il manager ed ex marito di Elisabetta Gregoraci, aggiungendo che sul suo conto ne sono state dette di tutti i colori.

A proposito del tanto discusso contratto, Briatore ha voluto smentire tutte le voci circolate nel corso di questi ultimi mesi. "Non esiste nessun contratto. Su noi due sono state scritte e dette tante cavolate e cattiverie", ha sbottato Briatore nel corso dell'intervista.

Il manager e imprenditore ha proseguito dicendo che tra lui e la sua ex moglie adesso c'è un buon rapporto e che entrambi intendono lavorarci su per il bene del loro piccolo Nathan, il grande amore della loro vita.

'È una grande mamma' dice Briatore su Elisabetta

A proposito della scelta di Elisabetta di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip per poter tornare a casa da suo figlio e trascorrere le feste di Natale con lui, Briatore ha ammesso di essere molto contento: "Son contento che lo abbia fatto per passare le vacanze con Nathan, da grande mamma qual è".

Così la showgirl calabrese si appresta a trascorrere il periodo natalizio con suo figlio e i suoi familiari, lontana dai riflettori della casa più spiata d'Italia.