Nuovi impegni professionali in arrivo per Can Yaman che sta conquistando sempre di più il gradimento del pubblico italiano. Questa mattina, in diretta radiofonica a RTL 102.5 è stato confermato che l'attore turco sarà il protagonista maschile del remake di Sandokan, la storica fiction portata al successo da Kabir Bedi. Una notizia che ha subito entusiasmato le tantissime fan di Can che in questo ultimo anno lo hanno apprezzato sempre di più nei panni del fotografo Can Divit di DayDreamer - Le ali del sogno. Grande entusiasmo anche da parte di Luca Bernabei, amministratore delegato di Lux Vide (la casa di produzione di questa nuova fiction) che ha ammesso di non aver ancora incontrato Can dal vivo.

Il ritorno di Sandokan in tv, la nuova serie con Can Yaman: parla Luca Bernabei

Nel dettaglio, Bernabei ha ammesso che per il lancio di questa nuova fiction che si appresta a essere un vero e proprio kolossal, avevano pensato ad un grandissimo attore per interpretare un ruolo mitico come è stato quello di Sandokan, di cui Kabir Bedi ne aveva vestito i panni in maniera a dir poco egregia, nella versione di qualche anno fa.

"Lo abbiamo trovato in Can Yaman che ha sposato il progetto" ha ammesso l'amministratore delegato di Lux Vide, il quale non ha nascosto che non è stato per niente facile riuscire ad avere l'attore turco, visti i suoi numerosissimi impegni professionali.

"Credetemi, non è stato facile strapparlo ai tanti progetti che ha" ha dichiarato Bernabei questa mattina aggiungendo che fino a questo momento non ha ancora avuto l'opportunità di conoscere dal vivo Can Yaman e che il primo incontro ci sarà soltanto il prossimo gennaio, quando spera di poterlo abbracciare senza alcun tipo di restrizione.

La felicità di Can Yaman per la fiction Sandokan: 'È tutto molto nuovo'

Un progetto che ha fortemente entusiasmato anche lo stesso Can, il quale ha ammesso di essere molto felice di poter prendere parte a questo nuovo progetto internazionale e ha proseguito dicendo di sperare con tutto se stesso di non deludere mai le aspettative di Luca Bernabei che sta credendo fortemente in lui come il nuovo protagonista maschile di Sandokan.

A proposito della fiction, invece, Can ha ammesso che al momento non ha ancora molti dettagli precisi su quello che succederà nel corso delle puntate previste di questa fiction, dato che è tutto molto nuovo e in fase di sviluppo.

C'è da scommettere che a gennaio, quando avverrà l'incontro tra Bernabei e Yaman, si sapranno ulteriori informazioni e anticipazioni sulla serie, già attesissima dalle numerosissime fan italiane.

Sei favorevole al rientro a scuola in presenza dal 7 gennaio? Clicca qui, partecipa al nostro sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Anche Luca Argentero nel cast di Sandokan con Can Yaman

Nel cast del remake di Sandokan sarà presente anche un altro attore molto amato dal pubblico: Luca Argentero, il quale ha anticipato che in questa fiction Marianna non sarà una statuina come nella prima versione.

"Sarà anche lei una piratessa" ha ammesso Argentero aggiungendo che un ruolo importante sarà anche quello di Yanez, il vero stratega che sarà il braccio armato di Sandokan.

Insomma un duo a dir poco esplosivo per questa nuova serie televisiva che ha davvero tutte le carte in regola per diventare un grandissimo successo e registrare risultati d'ascolto strabilianti.

Al momento, però, non è stato ancora rivelato se la fiction sarà trasmessa in prime time su Canale 5 oppure se verrà trasmessa dalla rete ammiraglia Rai. In questo caso per Can Yaman si tratterebbe di un vero e proprio debutto sulla tv di Stato, dato che fino a questo momento, le serie turche che lo vedono protagonista sono state sempre trasmesse sulla rete ammiraglia Mediaset.