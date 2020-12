Grandi novità in arrivo per l'attore turco Can Yaman che ormai ha conquistato il gradimento e l'affetto del pubblico italiano, diventando uno dei volti più amati e seguiti del momento. Dopo il grande successo riscosso con DayDreamer, per Can ci saranno dei nuovi progetti che lo vedranno protagonista in televisione. E nel corso di un'intervista rilasciata a RTL 102.5, è stato annunciato che sarà il protagonista del rebook di Sandokan, la celebre fiction che venne portata al successo da Kabir Bedi.

L'annuncio di Can Yaman: sarà Sandokan in una nuova serie tv

Can Yaman, quindi, sarà Sandokan in questa nuova Serie TV prodotta dalla Lux Vide, la casa di produzione di svariati titoli di grandissimo successo tra cui Don Matteo, Doc, Che Dio ci aiuti 6 e L'Isola di Pietro.

"È ancora in fase di sviluppo. È un bambino appena nato. Sono orgoglioso di partecipare ad un progetto internazionale come questo" ha dichiarato l'attore turco.

E in questo nuovo progetto in cui Can sarà il protagonista indiscusso nel ruolo che fu di Kabir Bedi, ci sarà un altro attore molto amato e seguito dal pubblico.

Anche Luca Argentero con Can Yaman nel cast di Sandokan

Parliamo di Luca Argentero che proprio quest'anno ha letteralmente sbaragliato gli ascolti del prime time di Rai 1 con la prima stagione di Doc - Nelle tue mani, la serie medical che ha appassionato una media di circa otto milioni di spettatori.

Nel corso dell'intervista del 22 dicemnbre, l'attore turco ha avuto modo di parlare anche del suo percorso personale, ammettendo di aver studiato Giurisprudenza e di aver aperto uno studio legale con i suoi soci.

Tuttavia Can ha svolto l'attività di avvocato soltanto per pochi mesi, perché in seguito venne "rapito" dal mondo della recitazione e scelse di intraprendere la strada dell'attore che alla fine si è rivelata quella vincente.

DayDreamer con Can Yaman sbarca nella prima serata di Canale 5 da gennaio

In attesa di avere ulteriori dettagli su questa nuova serie tv che andrà in onda in un prossimo futuro in televisione, il pubblico italiano potrà continuare a seguire Can Yaman come protagonista della serie tv DayDreamer - Le ali del sogno, che continua a riscuotere un grande successo di pubblico su Canale 5.

E visto il successo maturato nel corso di questi mesi, la rete ammiraglia Mediaset ha scelto di puntare su DayDreamer anche per la prima serata. A partire dal prossimo giovedì 7 gennaio, le nuove puntate della serie turca con protagonista la coppia composta da Can e Sanem, sbarcherà nel prestigioso slot orario delle 21:30 e dovrà vedersela contro il ritorno di suor Angela, protagonista della fiction Che Dio ci aiuti 6 trasmessa su Rai 1.