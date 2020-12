Che Dio ci aiuti 6 andrà in onda a partire dal 7 gennaio su Rai 1 e la protagonista Elena Sofia Ricci, che nella fiction interpreta il ruolo di suor Angela, ha raccontato in un'intervista le novità della nuova stagione, fra cui la nuova location scelta per il set, Assisi. Il suo personaggio avrà vuoti di memoria e non ricorderà parte del suo passato e si troverà a fare i conti con suo padre. L'attrice ha spiegato che le riprese della sesta stagione sono ancora in corso e, a differenza degli altri anni, con la pandemia in corso è pericoloso, in quando qualche membro del cast potrebbe risultare positivo.

Suor Angela ha un rapporto conflittuale con il padre

Elena Sofia Ricci ha raccontato che nella sesta stagione di Che Dio ci aiuti, suor Angela avrà dei vuoti di memoria, ma ha specificato che si tratterà di dimenticanze che riguarderanno una parte del suo passato e della sua storia familiare, che si riaffaccerà in modo pesante per tutta la durata della serie. In particolar modo, l'attrice ha rivelato che suor Angela dovrà fare i conti con suo padre, avendo un rapporto conflittuale con lui e ha voluto ricordare che, prima di dedicarsi a Dio, era stata una ragazza con un carattere difficile: ''Ha alle spalle un brutto passato di ribellione alle regole rigide imposte dal padre severo''.

La nuova location di Che Dio ci aiuti 6 è Assisi

Elena Sofia ha spiegato che nella nuova stagione di Che Dio ci aiuti, il set si è trasferito ad Assisi, città natale del personaggio da lei interpretato e sulla cittadina umbra scelta per le riprese, Ricci ha detto: ''Assisi toglie il fiato.

C'è una spiritualità molto forte qui e una bellezza dell'arte italiana unica al mondo''. Elena ha inoltre affermato che le persone del posto hanno accolto con affetto il cast, anche se i fan hanno dovuto vedere da lontano le riprese per via delle restrizioni a causa della pandemia.

Le riprese di Che Dio ci aiuti 6 sono ancora in corso

Le nuove puntate della fiction Rai andranno in onda a partire da giovedì 7 gennaio, ma le registrazioni sono ancora in corso, come confermato da Elena Sofia Ricci: ''Era già successo in passato di andare in onda mentre eravamo ancora sul set.

Ma questa volta è molto pericoloso, visto che c'è una pandemia in corso'', rivelando che, nonostante facciano 3 tamponi alla settimana, c'è il rischio elevato che qualcuno risulti positivo. In merito alle riprese invernali, l'attrice ha raccontato che sotto l'abito da suora, se non ha possibilità di indossare il cappotto o il maglione, per non sentire freddo, indossa una tuta termica a batterie che le ha regalato suo marito.

Per quanto riguarda il velo, invece, nelle giornate di vento, Ricci mette i piombini in modo da non farlo volare via.