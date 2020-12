Nuovo cambio programmazione in arrivo per DayDreamer - Le ali del sogno, la Serie TV con Can Yaman. Dopo il grande successo ottenuto in daytime durante l'estate, al posto dell'appuntamento con Uomini e donne, la serie turca è stata trasferita nel pomeriggio del weekend ma dal prossimo 20 dicembre ci saranno delle novità legate alla programmazione di DayDreamer - Le ali del sogno, confermate in queste ore anche da Mediaset.

Il 20 dicembre non va in onda DayDreamer: nuovo cambio programmazione per la soap

Nel dettaglio, stando alle anticipazioni ufficiali riportate dalla Guida Tv Mediaset il prossimo 20 dicembre non ci sarà spazio in daytime per una nuova puntata di DayDreamer con Can Yaman.

Il palinsesto di Canale 5 per la giornata di domenica prossima, prevede soltanto gli appuntamenti con Beautiful e Il Segreto e poi a seguire dalle 15:00 in poi, sono in programma due film. Si partirà con la pellicola "Il regalo più bello" e poi a seguire alle 16:45 sarà la volta de "Il Natale stellato".

Questi due film, quindi, andranno ad occupare tutto il palinsesto pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset e prenderanno anche il posto di DayDreamer che il 20 dicembre salterà l'appuntamento su Canale 5.

Turno di stop per DayDreamer poi da gennaio 2021 in onda in prime time

Per la prossima settimana, quindi, non sono previsti nuovi appuntamenti con la serie tv che vede protagonisti Can e Sanem: un turno di stop per la coppia più amata del piccolo schermo, che tuttavia ben presto tornerà in onda con una nuova programmazione a dir poco speciale.

Mediaset, infatti, ha confermato che dal mese di gennaio in poi, le nuove puntate di DayDreamer sbarcheranno addirittura in prima serata. Il giorno scelto è quello del giovedì e molto probabilmente la prima puntata sarà trasmessa il giorno 7 gennaio, subito dopo l'appuntamento con Striscia la notizia.

Mediaset acquista i diritti di "Mr. Wrong" la nuova serie tv con Can Yaman

In attesa di vedere le nuove puntate di DayDreamer, a partire dal 2021 in prime time, va detto che questo non sarà l'unico appuntamento del prossimo anno con Can Yaman. In questi giorni, infatti, sulle pagine del settimanale "Tv Sorrisi e Canzoni" è stato confermato l'acquisto da parte di Mediaset dei diritti della nuova serie televisiva dal titolo "Mr.

Wrong" con protagonista proprio l'attore sex symbol.

Una nuova avvincente serie, dove questa volta Can non indosserà i panni dell'uomo rude, sfoggiata nel corso di questi mesi durante le puntate di DayDreamer, ma vestirà i panni di un uomo curato e molto metropolitano che, ovviamente, farà subito strage di cuori grazie al suo charme.