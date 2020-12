Nuovi cambi di programmazione per DayDreamer, la Serie TV turca con protagonista Can Yaman che al momento va in onda di domenica pomeriggio su Canale 5. Nelle prossime settimane varierà il palinsesto della soap che non sarà più trasmessa tutti i giorni così come era stato anticipato in un primo momento. Stando alle anticipazioni del web, a partire dal 21 dicembre al posto di Pomeriggio 5 ci saranno dei film natalizi e non gli episodi inediti della serie turca.

Un nuovo cambio programmazione per DayDreamer

Nel dettaglio, in un primo momento era stato annunciato che a partire da lunedì 21 dicembre al posto di Pomeriggio 5 dovevano andare in onda gli episodi di DayDreamer con Can Yaman.

La serie, quindi, dopo la sospensione dal daytime dello scorso settembre, per lasciare spazio a Uomini e donne, sarebbe ritornata alla programmazione quotidiana, per la gioia dei tantissimi fan.

Ma in realtà non sarà così, perché a partire da lunedì 21 dicembre, il palinsesto pomeridiano di Canale 5 sarà composto dalla messa in onda di ben due film. Il primo prenderà il via alle 14:10 subito dopo l'appuntamento con Beautiful e poi il secondo sarà trasmesso dalle 16:45 in poi, dopo la puntata quotidiana de Il Segreto, la soap spagnola che si avvia verso il gran finale di sempre.

Salta la programmazione quotidiana di DayDreamer dal 21 dicembre

DayDreamer, quindi, non andrà in onda tutti i giorni durante il periodo delle feste natalizie e oltre a questo cambio programmazione riguardante la messa in onda in daytime, va segnalato che anche per domenica 20 dicembre non è in programma il nuovo classico appuntamento con la serie tv con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir.

E la notizia del cambio palinsesto ha subito fatto il giro del web e della rete. In particolar modo su Twitter sono già tanti i fan della serie che hanno segnalato la modifica alla programmazione della soap opera che continua ad attirare l'attenzione di oltre 2.4 milioni di fedelissimi spettatori a settimana.

Da gennaio 2021, DayDreamer sbarca in prima serata

Ma i fan possono stare tranquilli, perché ben presto le avventure di Can e Sanem sbarcheranno in prima serata.

La conferma ufficiale è arrivata da Mediaset stessa, la quale ha anticipato che a partire dal prossimo mese di gennaio 2021 ci sarà spazio in una serata del palinsesto di Canale 5 per i nuovi episodi di DayDreamer.

La serie turca, che ha sbaragliato gli ascolti e ha conquistato il gradimento del pubblico, approderà al giovedì sera con orario di inizio previsto a partire dalle 21:30. Una vera e propria promozione per la soap che dovrà sfidare le nuove puntate di Che Dio ci aiuti 6 con Elena Sofia Ricci in programma al giovedì sera su Rai 1.