Il Grande Fratello Vip 5 è finito nuovamente al centro di una bufera mediatica. Nel pomeriggio di giovedì 3 dicembre Adua Del Vesco ha pronunciato una frase che potrebbe risultare offensiva nei confronti delle persone disabili. Scendendo nel dettaglio, l'attrice parlando con Dayane Mello e Selvaggia Roma ha chiesto alle sue amiche di non starle sempre addosso perché non è "hand...a".

La frase incriminata

Adua Del Vesco si è resa protagonista di un episodio spiacevole che potrebbe costarle un provvedimento disciplinare. Dayane Mello, Selvaggia Roma e l'attrice siciliana si trovavano tutte e tre nella stanza blu.

A un certo punto la modella brasiliana ha chiesto all'ex protagonista di Temptation Island di stare vicino ad Adua, se dovesse venire eliminata dal televoto nella 23esima puntata del Grande Fratello Vip 5.

Mentre Selvaggia sembrava acconsentire alla richiesta di Dayane, Del Vesco non aveva recepito il messaggio allo stesso modo. La diretta interessata infatti, è sbotatta: "Cioè ma basta, non ho bisogno di nessuno". Successivamente, Adua ha pronunciato la frase incriminata dai telespettatori della diretta h24: "Sta cosa che sembro hand....a, basta". Di fronte alla reazione della coinquilina, Selvaggia si è subito dissociata. Ma non solo, ha rimproverato l'amica e l'ha invitata a non utilizzare determinati termini: "No non dire queste cose. Amore non ripetere".

A 24 ore dall'ingresso nella Casa più spiata d'Italia anche Selvaggia Roma era caduta in uno scivolone simile. Parlando con Pierpaolo Pretelli, la 31enne romana aveva utilizzato la parola mong....e. In quel caso era intervenuta l'associazione CoorDown con un comunicato stampa: "Questo linguaggio discriminatorio va abolito una volta per tutte".

Del Vesco potrebbe essere ripresa da Signorini

La quinta edizione del Grande Fratello Vip 5 è stata più volte messa in discussione per il linguaggio utilizzato da alcuni concorrenti. Dopo la prima settimana di permanenza nella Casa più spiata d'Italia, Fausto Leali è stato espulso per avere utilizzato con leggerezza il termine "neg..." nei confronti di Enock Barwuah.

Successivamente Denis Dosio è stato squalificato per avere pronunciato una presunta bestemmia. A nulla sono servite le spiegazioni dell'influencer che aveva parlato di intercalare. Lo stesso provvedimento era stato adottato nei confronti di Stefano Bettarini, 24 ore dopo il suo ingresso al Grande Fratello Vip 5.

Sulle frasi sessiste e volgari di Francesco Oppini invece, gli autori del reality show avevano deciso di chiudere un occhio. Nella puntata di venerdì 4 dicembre non è escluso che Alfonso Signorini decida di rimproverare Adua Del Vesco per il linguaggio utilizzato poco consono.