Tra i colpi di scena delle ultime puntate del Grande Fratello Vip 2020 c'è stato sicuramente l'addio di Francesco Oppini che ha scelto di abbandonare definitivamente il gioco, lasciando Tommaso Zorzi in una "valle di lacrime". Prima dell'addio, però, Alfonso Signorini aveva dato la possibilità a Francesco di restare in casa ancora qualche giorno, così da poter trascorrere ancora qualche ora con i suoi compagni di avventura ma Oppini ha preferito di no. E intervistato durante la diretta social di "Casa Chi", il figlio di Alba Parietti ha spiegato che il suo è stato uno strappo netto.

La verità di Francesco Oppini sul suo addio al GF Vip

Nel dettaglio, Francesco ha confessato che la sua scelta di non salutare per bene i suoi compagni di gioco al GF Vip (così come ha scelto di fare Elisabetta Gregoraci) non è stata affatto ponderata dato che Oppini in un primo momento non immaginava neppure che quel venerdì ci sarebbero stati gli abbandoni da parte di chi non intendeva proseguire il gioco fino a febbraio 2021.

"Data però la condizione che si era creata con chi mi voleva bene, e non parlo solo di Tommaso, vedevo che c'era una sofferenza" ha dichiarato Francesco nel corso dell'intervista social. Il figlio della Parietti, quindi, ha confessato di non aver voluto dare delle false speranze ai suoi compagni, i quali avrebbero potuto sperare fino alla fine in un cambio di idea da parte di Francesco dopo quei giorni in più trascorsi nella casa del Grande Fratello Vip.

'Era per far capire che avevo deciso' dice Francesco

Insomma una scelta dura che Francesco ha giustificato dicendo che non ha voluto tirare avanti un'agonia per se stesso ma anche per gli altri concorrenti che si erano affezionati a lui nel corso di queste settimane. "Era per far capire che avevo deciso" ha chiosato Francesco spiegando i motivi del suo addio al reality show.

Un addio che ha fatto molto soffrire il giovane Tommaso Zorzi che, solo dopo l'uscita dalla casa di Oppini, ha ammesso di essersi realmente innamorato di lui. L'influencer ha vuotato il sacco e ha rivelato di provare un vero sentimento nei confronti di Francesco che in questi due mesi e mezzo è stato sempre molto sensibile e premuroso nei suoi confronti.

Il vincitore del GF Vip, per Oppini deve trionfare Tommaso

Un'amicizia speciale che Francesco ha voglia di coltivare anche quando si spegneranno i riflettori della casa più spiata d'Italia, così come ha confermato lunedì sera durante il confronto in diretta al GF Vip con lo stesso Tommaso. E per quanto riguarda il nome del vincitore, Oppini ha ammesso di non avere dubbi.

Per lui, questo GF Vip, lo deve vincere Tommaso Zorzi e come secondo nome ha fatto quello di Stefania Orlando.