A pochi giorni dalla squalifica di Filippo Nardi per alcune frasi offensive dette nei confronti di Maria Teresa, al GF Vip imperversa una nuova polemica sempre su quest'argomento. Sono tanti i fan del reality che si stanno esponendo su Twitter per chiedere che siano presi dei provvedimenti anche contro Giulia Salemi che, esattamente come il conte, ha fatto una battuta piuttosto infelice su Ruta e sull'attrazione che proverebbe per Pierpaolo.

Giulia Salemi criticata dai fan del GF Vip: battuta infelice su Maria Teresa

È ancora una volta Maria Teresa la destinataria di una frase poco carina che un concorrente del GF Vip ha detto.

Come dimostra un video che sta facendo il giro dei social network da qualche giorno, Giulia ha pronunciato parole piuttosto offensive nei confronti di Ruta, un po' come è successo con Filippo Nardi di recente.

La polemica che sta montando sul web questo fine settimana, coinvolge Salemi, la madre di Guenda Goria e indirettamente anche Pierpaolo.

Nel commentare la vicinanza anche fisica della conduttrice al bel Pretelli, l'italo-persiana ha detto: "Lei ha l'ormone che le è partito. Cerca sempre il suo p...".

Questa battuta è considerata dalla maggior parte dei telespettatori infelice ed offensiva soprattutto perché rivolta ad una donna adulta che proprio ultimamente è stata "vittima" di altre ingiurie simili nella casa più spiata d'Italia.

Chiesta la squalifica di Giulia Salemi dal GF Vip

Sebbene sia stata isolata e non ripetuta nel tempo, la battuta di Giulia su Maria Teresa non è piaciuta ad un alto numero di spettatori del GF Vip, che l'hanno immediatamente criticata sui social network.

Soprattutto su Twitter, infatti, sono stati scritti molti commenti negativi nei confronti della Salemi, alcuni dei quali contenevano la richiesta di squalifica per la ragazza: il pensiero comune, è che l'influencer dovrebbe essere punita esattamente come Filippo, perché anche lei ha pronunciato parole offensive su una donna del cast.

"Giulia ha fatto una battuta volgare, basta usare due pesi e due misure", "Ridevano tutti, tranne Andrea. Lei deve essere eliminata perché non è stata meglio di Nardi. Perché non la condannate?", "Avete cacciato Nardi, ma Salemi?", "Lei va squalificata per le offese sessiste a Ruta, perché la legge è uguale per tutti. Non deve passarla liscia perché è una ragazza", "Il pubblico pretende la squalifica, le sue parole non sono meno squallide di quelle di Filippo.

Se certe cose le dice una donna, non sono meno gravi".

Questi sono solo alcuni dei tweet in cui i fan del reality chiedono che anche Giulia subisca un provvedimento disciplinare per aver offeso Maria Teresa con parole volgari.

La vicinanza tra Giulia e Pierpaolo al GF Vip

Stando a quello che si vocifera sul web, Salemi non dovrebbe essere punita per quest'unica battuta infelice che ha fatto a Maria Teresa. Il pensiero che stanno sposando molti spettatori del GF Vip, è che siano soprattutto le fan dei "gregorelli" a prendere di mira la bella influencer: da quando Elisabetta ha lasciato la casa, Pierpaolo si è avvicinato tanto a Giulia e questo non andrebbe giù a chi credere nella sua amicizia speciale con la Gregoraci.

Anche se tra l'ex velino e l'italo-persiana non è ancora successo nulla, sono in tanti a pensare che tra loro ci sia attrazione e che prima o poi potrebbero lasciarsi andare.

Per il momento, però, Pier sembra ancora molto preso dall'ex signora Briatore, tant'è che un aereo che ha sorvolato la casa nei giorni scorsi (il messaggio recitava ("Eli ti vuole davvero, la verità è fuori, fidati"), ha mandato in confusione il concorrente.