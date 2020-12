Nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda venerdì 4 dicembre, ha tenuto banco ancora la lite fra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi. Le due gieffine avevano avuto dissapori in passato, per via di alcuni messaggi che l'influencer avrebbe mandato a Flavio Briatore, ex marito della showgirl calabrese. Nel corso della trasmissione sono state fatte vedere clip riassuntive sulla vicenda e la modella piacentina ha detto di non volere più parlare della questione, ma Alfonso Signorini non è stato d'accordo con la sua affermazione.

Giulia Salemi e Elisabetta Gregoraci litigano per Flavio Briatore

Il conduttore, dopo aver fatto vedere i filmati, ha chiesto chiarimenti a Salemi che, a detta sua, avrebbe mandato dei messaggi sul cellulare dell'imprenditore quando Flavio ed Elisabetta stavano insieme ed erano ancora sposati. Giulia si è difesa: ''A me non risulta''. Alfonso ha proseguito dicendo che la Gregoraci sosteneva il contrario. L'ex moglie di Briatore ha detto di essersi lasciata 3 anni fa e non 5 e sugli sms ha dichiarato: ''5 anni fa già loro...''. Signorini ha incalzato l'influencer piacentina, chiedendole chiarimenti sui messaggi che mandava ad un uomo sposato.

Giulia Salemi non vuole parlare più di Flavio Briatore

Giulia Salemi ha detto che non è vero che scriveva all'imprenditore quando aveva ancora una relazione con la Gregoraci: ''Lungi da me provarci o mancare di rispetto a una donna sposata''.

L'influencer emiliana ha proseguito, dicendo di non volere più parlare della vicenda e dei messaggi che avrebbe inviato in passato a Flavio Briatore: ''In prima serata su Canale 5, a parlare di queste cose alquanto becere e rendere conto...'' e a questo punto il conduttore l'ha interrotta, dicendo di non essere d'accordo con la strada del silenzio scelto dalla gieffina.

Alfonso Signorini riprende Giulia Salemi

Alfonso Signorini ha detto alla Salemi: ''Scusa Giulia, saranno becere, ma è un argomento che nel Grande Fratello è giusto discuterne'', continuando dicendole: ''Hai scelto tu di venire al Grande Fratello'' e le ha detto: ''Frena la mula un secondo''. La modella piacentina si è rivolta al conduttore: ''Alfonso, anche tu non iniziare'', sostenendo nuovamente di avere chiarito già la questione con Elisabetta.

Il conduttore ha voluto sapere perché Giulia avesse mandato i messaggi a Flavio Briatore e perché non li avesse condivisi con la moglie dell'imprenditore: ''Non ho avuto mai modo di conoscere Elisabetta in maniera approfondita''. La Salemi ha detto di non essere una maleducata e di non mancare di rispetto a nessuno e la Gregoraci ha confermato che lei e l'influencer si erano già confrontate.