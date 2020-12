Sono cariche di romanticismo le anticipazioni delle puntate turche di DayDreamer - Le ali del sogno. Dopo aver fatto ritorno a Istabul e in seguito alla decisione di provare a riconquistare la fiducia della sua amata Sanem, Can farà un colpo di testa e prenderà l'inaspettata decisione di rapire la sua ex fidanzata. L'affascinante fotografo non solo si scuserà con lei ma farà presente di non averla mai dimenticata. Il maggiore dei fratelli Divit potrà finalmente riavvicinarsi alla Aydin, inconsapevole che Yigit tramerà ancora alle loro spalle.

Can porta Sanem sulla sua imbarcazione

Dopo aver rifiutato la proposta di nozze di Yigit, Sanem correrà finalmente dal suo Can: le anticipazioni di DayDreamer provenienti dalla Turchia, infatti, svelano che la coppia protagonista della soap avrà finalmente una nuova possibilità.

Il maggiore dei Divit vedendo la scrittrice correre sulla sua barca coglierà la palla al balzo e metterà in moto l'imbarcazione, sequestrando di fatto la giovane Aydin. Sebbene inizialmente Sanem si dimostri abbastanza contrariata per l'accaduto, alla fine l'amore avrà la meglio.

Davanti ad un tè, bevanda amata dai due giovani, Can chiederà finalmente scusa alla sua ex fidanzata per il modo in cui l'ha abbandonata, ma al contempo anche Sanem ammetterà di aver capito che non è stato lui il colpevole della distruzione del suo primo romanzo. Can non solo dirà di non aver smesso mai di pensare alla Aydin ma coglierà l'occasione, approdando sulla terra ferma, di svelare il suo piano di vendere la barca per poter saldare i debiti della Frikri Harika.

Yigit tesse intrighi contro la Frikri Harika

Frattanto, Yigit tramerà alle spalle della coppia. Infatti, l'editore farà credere a Cemal, un commerciante della zona, che Sanem ha rubato la ricetta per le creme fatte dalla moglie di quest'ultimo. La polizia scoprirà un laboratorio di creme a casa di Sanem che rischierà l'arresto. Grazie all'aiuto di Bulut, che in realtà è un avvocato, l'agenzia pubblicitaria e la scrittrice riusciranno a risolvere la situazione a loro vantaggio e con l'aiuto dell’avvocato di Can, Sanem otterrà il brevetto delle sue preziose creme.

A questo punto, Sanem cercherà di chiarire a Yigit la sua volontà di non partire per lavoro con lui e chiederà di non essere opprimente nei suoi riguardi. Frattanto Can, grazie a un investigatore privato, scoprirà che la madre ha incontrato spesso l'editore. Nonostante le scuse di Huma, Divit capirà che i due complottavano insieme. La madre del fotografo sarà costretta a farsi da parte ma Yigit continuerà a tessere i suoi intrighi ai danni della coppia.