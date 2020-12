Venerdì 18 dicembre nella Casa del Grande Fratello Vip 5 sarebbe dovuta entrare Ginevra Lamborghini come concorrente. Come anticipato da Gabriele Parpiglia, l'ingresso della 26enne di Bologna è saltato all'ultimo minuto. Intervenuto a GF Vip Party, Alfonso Signorini ha spiegato perché l'ereditiera non sarà presente nel cast. A quanto pare Ginevra avrebbe messo un veto agli autori per non parlare della sorella Elettra e della sua famiglia.

L'assenza della Lamborghini

A GF Vip Party, Alfonso Signorini ha fatto chiarezza sul mancato ingresso della Lamborghini: "Ginevra pretendeva a livello contrattuale che una volta entrata nella Casa non si potesse parlare né della sorella Elettra con cui non va assolutamente d'accordo, né della famiglia".

Secondo Signorini, non avrebbe alcun senso mettere un veto del genere in un programma come il Grande Fratello Vip. Il direttore del magazine Chi, infatti, ha affermato che se non si parlava della sorella che è molto famosa e della famiglia da cui proviene Ginevra, non ha alcun senso inserirla nel cast dei "vipponi".

Nel corso del suo intervenuto Signorini ha anche lanciato una sorta di stoccata alla giovane: "Di che parliamo della tua linea di moda? Non sei mica Donatella Versace". Con un velo di rammarico Signorini ha riferito che la 26enne emiliana aveva sostenuto un ottimo provino. Inoltre, ha definito Ginevra una ragazza molto intelligente, ironica, bella e simpatica. Per questo motivo sarebbe stata una grande concorrente. Ma non solo, Alfonso Signorini ha confidato che Ginevra ha perso una grande opportunità perché mettendosi in gioco avrebbe potuto scrollarsi di dosso l'appellativo di "sorella di...".

Il conduttore del Grande Fratello Vip ha fato notare che anche Francesco Oppini era entrato come "figlio di Alba Parietti", ma al termine del suo percorso nella Casa più spiata d'Italia è uscito fuori per la sua personalità. Infine, Signorini ha tagliato corto sull'accaduto: "Me ne sono fatto una ragione".

La presunta stoccata di Ginevra

In seguito alle dichiarazioni di Alfonso Signorini, Ginevra Lamborghini ha postato tra le stories di Instagram un suo scatto mentre sorride.

Come didascalia la 26enne ha scritto: "Quando leggo le balle su di me". La giovane ha spiegato che viene utilizzata una grande fantasia per descrivere le cose.

Successivamente l'ereditiera ha lanciato un vero e proprio affondo: "Un leone non si cura dell'opinione di una pecora". Sebbene la diretta interessata non abbia fatto alcun nome o riferimento, alcuni hanno ipotizzato che la sua sia stata una vera e propria stoccata nei confronti di Alfonso Signorini.