Proseguono le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno con interessanti news provenienti dalla Turchia. Dopo l'incendio al capanno di Can, infatti, Yigit temerà di poter essere incastrato e il maggiore dei Divit non perderà tempo a organizzare un nuovo piano per costringere il fratello di Polen a confessare tutte le sue malefatte. L'affascinante fotografo, che nel frattempo avrà modo di riavvicinarsi alla sua indimenticata Sanem, potrà contare sull'appoggio di Emre.

Can pronto a tutto per smascherare Yigit

Le anticipazioni di DayDreamer si fanno sempre più intriganti: dopo l'incendio divampato per mano di Yigit al capanno di Can, l'editore si confiderà con Huma ma continuerà a temere che prima o poi la verità sulle sue azioni possa venire a galla.

Mentre continuerà l'ossessione del fratello di Polen nei riguardi di Sanem, Can deciderà di raccontare il suo nuovo piano a Emre per poter incastrare definitivamente il suo ''nemico''. Il maggiore dei fratelli Divit una volta che si sarà ripreso dalle ferite procurate dal fuoco, acquisterà un hard disk nuovo e vuoto.

Can, con la complicità di Emre, farà credere che il disco contiene le registrazioni che dimostrerebbero che il manoscritto di Sanem è stato bruciato proprio da Yigit e non da lui. L'editore non appena si renderà conto che Can è ancora in possesso del supporto informatico nonostante l'incendio da lui provocato, andrà nel panico e sarà quasi sul punto di confessare le malefatte. L'intervento della perfida Huma, però, manderà ancora una volta all'aria il piano dell'affascinante fotografo.

Can e Sanem ritrovano la loro complicità

Frattanto, mentre tutti questi intrighi avranno luogo, Can e Sanem avranno modo di ritrovare la loro complicità e di conseguenza si riavvicineranno sempre di più. Aziz, infatti, con la scusa di far risorgere la Frikri Harika appena rifondata da Muzaffer e CeyCey, coinvolgerà il suo figlio maggiore nei lavori dell'agenzia pubblicitaria.

L'intento del padre dei Divit sarà quello di far riscoprire ai due giovani la loro vecchia unione.

Vedere Can e Sanem sempre più uniti provocherà ancora di più l'agitazione di Yigit, già preoccupato di poter essere scoperto. L'editore si renderà conto che non solo la minore delle sorelle Aydin non ha mai dimenticato il suo vecchio amore, ma anche che poco per volta i due ex fidanzati cominceranno a passare del tempo insieme.

Yigit si sentirà escluso e la sua ossessione per Sanem diventerà evidente agli occhi di tutti. L'editore, deciso a confessare i suoi errori alla scrittrice, farà un passo indietro quando scoprirà che in realtà il disco di Can non contiene alcuna prova contro di lui.