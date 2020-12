Nuova polemica social su Giulia De Lellis: gli ultimi post che la giovane ha caricato su Instagam, sono stati sommersi dei commenti negativi di chi non capisce come mai lei possa viaggiare quando le regole vigenti in tutta Italia impediscono lo spostamento tra regioni. L'influencer ha lasciato Roma e si è recata prima a Milano per riprendere il cagnolino che divide con Damante, e poi ha raggiunto una località di montagna per il Capodanno.

I viaggi di Giulia De Lellis fanno discutere

Dopo aver trascorso il Natale con la famiglia a Roma, Giulia De Lellis si è messa in macchina ed è tornata nella sua casa milanese.

Giusto il tempo di riabbracciare Tommaso (il cucciolo che ha in comune con Andrea Damante), che la giovane è ripartita verso una nuova meta.

A documentare i suoi recenti spostamenti, è stata la stessa influencer con foto e video caricati sul suo profilo Instagram il 28 e il 29 dicembre.

Sotto al filmato nel quale la si vede in auto con il cucciolo mentre si reca in una località di montagna, sono stati scritti parecchi commenti di disapprovazione, la maggior parte dei quali riferiti al divieto di spostamento tra regioni che la ragazza non sta rispettando.

Se agli italiani è stato chiesto di non viaggiare durante le feste natalizie per evitare una nuova ondata di Coronavirus, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne e altri Vip si stanno tranquillamente muovendo dalle loro abitazioni in barba alle regole.

I commenti contro Giulia De Lellis sui viaggi in zona rossa

Sotto agli ultimi due post che Giulia ha pubblicato su Instagram (un video in macchina col cagnolino e due foto in biancheria intima in uno chalet di montagna), si possono leggere moltissimi commenti negativi alla ragazza e al suo comportamento poco da esempio per i suoi quasi 5 milioni di fan.

"Anche a questo giro si sposta da una regione all'altra per lavoro?", "Ma come fate ad uscire dalla regione?", "Perché lei può viaggiare e noi plebei no?", "Solo io sono così scema da non spostarmi neppure dal mio comune?", queste sono alcune delle domande che si sono poste i followers della romana nelle ultime ore.

A storcere il naso di fronte ai continui spostamenti dell'influencer durante le vacanze di Natale, sono soprattutto quelle persone che stanno rispettando le regole che il Governo ha imposto a metà dicembre.

"Ma allora le regole della zona rossa e arancione valgono solo per i comuni mortali?" "Tutti i vip si spostano ogni giorno", "E io non posso neanche stare col mio ragazzo che abita in un'altra regione", questi sono altri commenti di protesta apparsi sul profilo IG della discussa 24enne.

Attacchi social a Giulia De Lellis: 'Rispetto per gli italiani'

"Di che vacanze stai parlando? C'è in vigore un decreto che vieta lo spostamento tra regioni. Che trucchetti usi per aggirarlo? Sai, qua stiamo tutti chiusi in casa", ha commentato una ragazza su Instagram trovando il consenso di oltre 800 followers.

"Per loro non esistono le regole", ha scritto un altro utente riferendosi in generale ai personaggi famosi che stanno facendo un po' come gli pare da quando l'Italia è in zona rossa.

Sono molti, infatti, i Vip che si stanno spostando da una regione all'altra tra Natale e Capodanno, e a dimostrarlo ci sono le foto e i video che pubblicando su Instagram (tra questi Andrea Damante, che dopo essere stato in Sicilia con la famiglia ora si trova in montagna con la fidanzata Elisa Visari).

"Rispetto per gli italiani", "Chiamiamo le forze dell'ordine, questa è gentaglia. Noi stupidi rispettiamo le regole", "I Dpcm stanno bene su tutto, ma non su di lei a quanto pare", questi sono altri commenti di protesta ai quali Giulia non ha ancora risposto.