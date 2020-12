Nella giornata di martedì 8 dicembre, si è fatto un gran parlare di un possibile provvedimento nei confronti di un concorrente del Grande Fratello Vip 5. Sui social network, in particolare, ha impazzato un video nel quale sembrava che Dayane bestemmiasse: dopo un'attenta analisi di altri filmati più chiari, si è evinto che la modella non avrebbe imprecato in nessun modo, per questo non dovrebbe essere squalificata dal gioco.

Tensione tra i fan del Grande Fratello Vip su un'ipotetica bestemmia

Per qualche ora si è temuto per il percorso di un'amata concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Sui social network, infatti, ha serpeggiato l'ipotesi che Dayane potesse aver bestemmiato involontariamente mentre chiacchierava con Cristiano Malgioglio e Maria Teresa Ruta.

In un primo video che ha circolato su Twitter nella serata di martedì 8 dicembre, sembrava si sentisse Mello imprecare davanti alle telecamere. Dopo aver ascoltato quel breve audio, alcuni fan del reality si sono immediatamente esposti per chiedere che la ragazza venisse trattata esattamente come Denis Dosio e Stefano Bettarini, ovvero che fosse squalificata per aver pronunciato una bestemmia.

Altri spettatori del programma di Canale 5, però, prima di sbilanciarsi su questo tema hanno aspettato di analizzare meglio il filmato in questione, soprattutto per non trarre conclusioni affrettate e magari errate sulla delicata vicenda.

Nessuna imprecazione nella casa del Grande Fratello Vip

Dopo aver visto un video nel quale l'audio era più chiaro e nitido, anche chi aveva puntato il dito contro Dayane si è ricreduto: Mello non ha pronunciato nessuna bestemmia, per questo il suo percorso al Grande Fratello Vip non sarà messo in discussione da eventuali provvedimenti disciplinari.

Nella chiacchierata che la modella ha fatto qualche ora fa con Cristiano e Maria Teresa, ad un certo punto dice "che foto, Madonna" oppure "che forte, Madonna": la difficoltà nel decifrare le esatte parole della 31enne, deriva principalmente dal suo modo di esporle in italiano essendo lei di origini brasiliane.

L'amica di Adua Del Vesco, dunque, può dormire sonni tranquilli: la sua avventura nel reality di Canale 5 proseguirà finché saranno i telespettatori a volerlo.

Polemica sugli ultimi televoti del Grande Fratello Vip 5

Scongiurata l'ipotesi squalifica per una bestemmia che non c'è stata, la produzione del Grande Fratello Vip deve ancora fare i conti col malcontento di un folto gruppo di spettatori.

I risultati degli ultimi televoti, infatti, hanno fatto storcere il naso a chi pensa che possa esserci una violazione del regolamento da parte di chi invierebbe numerosi voti per Dayane e Rosalinda dall'estero.

Mello e Del Vesco, infatti, sono state elette preferite del pubblico nelle ultime due puntate andate in onda: la prima ha battuto l'amatissimo Tommaso Zorzi con l'alta percentuale del 38% (26% per l'influencer), la seconda ha stracciato i compagni con il 36% (32% per Pierpaolo e 27% per Stefania).

La teoria che sta circolando sui social network, è che le due concorrenti siano supportare quasi esclusivamente da fan brasiliani che creerebbero apposta account falsi per far arrivare più voti possibili: questa mossa andrebbe contro le regole del gioco, che prevede la validità delle sole preferenze dall'Italia.

Chi segue il GF Vip 5, dunque, chiede che siano fatte delle verifiche sui mittenti dei voti che stanno permettendo a Dayane e ad Adua di primeggiare sugli altri vipponi con percentuali altissime e insolite per il loro percorso.