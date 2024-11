Qualche ora dopo la fine della puntata del Grande Fratello del 26 novembre, Shaila Gatta ha raggiunto Javier Martinez in giardino e gli ha chiesto un chiarimento. I due hanno parlato a lungo, poi lei ha tirato in ballo Lorenzo Spolverato e il pensiero che il pallavolista avrebbe di lui sin dall'inizio. Questo ha dato il via a un acceso botta e risposta, con il concorrente che ha accusato la coinquilina di volerlo mettere in cattiva luce proprio ora che è in nomination.

Il dialogo tra le mura più spiate d'Italia

Dopo aver trascorso qualche giorno in tugurio con Lorenzo, l'altra sera Javier è rientrato nella casa del GF ed è finito subito in nomination.

Shaila ha votato il pallavolista in confessionale e ha contraccambiato il gesto che lui ha fatto davanti a tutti poco prima.

Al termine della puntata, però, tra i due c'è stato un tentativo di chiarimento sia su questo scambio di voti che sul motivo per il quale fanno fatica ad avere un rapporto civile.

La ballerina ha provato a punzecchiare il coinquilino avvalorando la tesi di Spolverato secondo la quale avrebbe sparlato di lui sotto le coperte, e questo ha dato il via ad una piccola ma accesa discussione notturna.

"Tu mi hai detto che è falso", ha sostenuto Gatta tra le mura più spiate d'Italia. "No, non mettermi in bocca parole che non ho mai detto. Io gli ho dato dell'attore e ho aggiunto che non mi piace come si comporta, ma falso non l'ho detto", ha ribattuto il ragazzo.

Il confronto lontano da Lorenzo

"Forse non te lo ricordi, ma me l'hai detto", ha insistito Shaila. Ad un certo punto Javier ha avanzato un'ipotesi sul perché la coinquilina ha tirato fuori un argomento vecchio: "Vuoi mettermi in cattiva luce perché sono in nomination. Stai accendendo una miccia perché sai che ora tutti stanno guardando questa cosa".

Javier: Non ti inventare le cose, perchè io non sono stupido, tu stai lanciando una miccia perchè sai che tutti stanno guardando questa cosa.

Come la sgama lui...#GrandeFratello pic.twitter.com/fiQkkwqCW2 — Violett926 (@violett926) November 27, 2024

La concorrente del GF ha cercato di minimizzare il tutto cambiando un po' la sua versione dei fatti: "Vabbè, forse mi sto confondendo o mi ricordo male".

I due si sono salutati e poi sono andati a dormire senza riuscire a trovare un punto d'incontro.

Il parere dei telespettatori

Il nuovo confronto tra Shaila e Javier ha incuriosito il pubblico del GF, anche perché è avvenuto a poche ore distanza dal rientro nella casa del 29enne.

"Lui l'ha sgamata subito", "Lei è la giusta metà di Lorenzo", "Javier è troppo buono, deve stargli lontano", "Lui sta solo perdendo tempo", "Come sempre è stato un signore, un altro avrebbe reagito diversamente", "Lei nemmeno si ricorda quello che dice", "Dai Shaila, vai a giocare un po' più in là", "L'ha asfaltata", hanno commentato alcuni fan del reality dopo aver assistito al recente botta e risposta tra Gatta e Martinez.