Come annunciato da Alfonso Signorini, il Grande Fratello Vip andrà in onda nella notte di Capodanno. A pagarne le spese è stato il programma condotto da Federica Panicucci, Capodanno in musica. Stando ad un'indiscrezione sul web, la conduttrice toscana sarebbe rimasta delusa per la cancellazione del suo programma.

L'indiscrezione sulla Panicucci

Lo speciale del Grande Fratello Vip a Capodanno avrebbe creato qualche malumore a Mediaset. Su un sito di gossip si legge: "La notizia non avrebbe fatto fare i salti di gioia alle radio di Mediaset. Ma non solo, anche Federica Panicucci che sarebbe dovuta andare in onda con Capodanno in musica non avrebbe accolto con molto entusiasmo il cambio di palinsesto.

La più delusa sarebbe proprio la bella Federica che aveva già pronto uno dei suoi sobri look". Al momento si tratta solo di supposizioni visto che la conduttrice toscana non ha affatto commentato il gossip. Al contrario la conduttrice visto il grande rapporto di stima con i vertici di Cologno Monzese potrebbe approfittarne per trascorrere la notte di Capodanno in compagnia dei suoi figli e del compagno Marco.

Per quanto riguarda la scelta di mettere di mandare in onda il reality show condotto da Alfonso Signorini al momento non è chiara la strategia di Mediaset. Nonostante gli ascolti traballanti, la scelta potrebbe essere stata fatta per via del Coronavirus. I concorrenti infatti, sono reclusi nella Casa di Cinecittà dal 14 settembre. Mettere in atto uno show come "Capodanno in musica" con le norme anti-contagio ed i rigidi protocolli sarebbe stato più difficile.

La Rai invece, ha confermato il concerto di Capodanno condotto da Amadeus. Dunque, i telespettatori il 31 dicembre potranno scegliere se ascoltare la musica degli artisti scelti dalla rete ammiraglia oppure trascorrerlo in compagnia dei "vipponi".

Tutti i nuovi concorrenti del GF Vip

Alfonso Signorini ha comunicato ai concorrenti del Grande Fratello Vip che il reality show terminerà a febbraio 2021.

Dunque, Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini hanno deciso di lasciare il gioco per trascorrere le festività natalizie con i loro cari. Dal momento che i riflettori della Casa più spiata d'Italia resteranno ancora accesi a lungo, è stato inevitabile l'ingresso di nuovi concorrenti.

In occasione della puntata di venerdì 11 dicembre entraranno in gioco Samantha De Grenet, Sonia Lorenzini e Filippo Nardi.

A seguire prima di Natale arriverà al reality show Andrea Zenga, Ginevra Lamborghini, Carlotta Dell'Isola e Mario Ermito. Dopo un periodo trascorso come ospiti nella Casa più spiata d'Italia Cristiano Malgioglio e Giacomo Urtis sono diventati due concorrenti a tutti gli effetti.