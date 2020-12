I colpi di scena al Grande Fratello Vip 2020 non mancano mai e nei giorni scorsi si è molto discusso delle presunte irregolarità del televoto di questa edizione. In particolar modo, molti utenti hanno portato alla luce che arrivavano diversi voti anche dall'estero e non solo dagli spettatori italiani che seguono la trasmissione condotta da Alfonso Signorini su Canale 5. Polemiche che non sono passate inosservate, al punto che in queste ore l'Agcom ha fatto sapere di aver aperto una istruttoria per far chiarezza sul televoto del celebre reality show Mediaset.

L'istruttoria dell'Agcom per far chiarezza sul televoto del Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, l'Agcom (Autorità per le Garanzie nella Comunicazione) ha diffuso un comunicato stampa con il quale fa sapere di aver avviato questa istruttoria per le presunte irregolarità del televoto, dopo aver ricevuto un bel po' di segnalazioni.

Lo scopo sarà quello di verificare con quali strumenti la produzione del Grande Fratello Vip assicuri la corretta applicazione di quello che viene stabilito nell'articolo 5 del regolamento del televoto del noto reality show.

Il televoto 'truccato' del GF Vip: voti anomali per Rosalinda

Insomma una "doccia gelata" per la trasmissione condotta da Alfonso Signorini che quest'anno ha dovuto fare i conti, più volte, con le polemiche riguardanti il televoto e in particolar modo in merito alla concorrente Rosalinda, in arte Adua Del Vesco, che era stata salvata prima da una serie di voti arrivati dalla Spagna e successivamente dal Brasile.

Cosa succederà a questo punto? Quali saranno i risvolti di questa istruttoria aperta dall'Agcom in merito alle presunte irregolarità del televoto? In attesa di scoprirlo, stasera è in programma una nuova puntata in diretta del reality show Mediaset che si preannuncia densa di colpi di scena.

Polemiche su Filippo Nardi: potrebbe scattare la squalifica dal GF Vip

Occhi puntati soprattutto sul caso di Filippo Nardi che in queste ultime ore si è lasciato andare a una serie di frasi poco carine nei confronti di Maria Teresa Ruta. Parole che non sono passate affatto inosservate e anche questa volta sui social è scoppiato un vespaio di polemiche.

In molti, infatti, hanno chiesto alla produzione del reality show di prendere dei seri provvedimenti nei confronti di Filippo Nardi e, stando alle ultime indiscrezioni riportate dal sito web "TvBlog", nel corso della puntata serale di questa sera si potrebbe procedere anche con la squalifica definitiva dal gioco. Un'edizione che, al di là degli ascolti positivi, passerà alla storia anche per le numerose polemiche che ha scatenato in rete.